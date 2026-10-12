El ex River que recibió a los jugadores de Vasco da Gama y tuvo un reencuentro con Santiago Sosa

El club de la Ribera afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho.

En su última presentación, rescató un punto en Córdoba después de estar dos veces en desventaja. Enner Valencia y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto de La Ribera, que sostuvo su invicto, pero perdió a una de sus principales figuras de cara al compromiso internacional.