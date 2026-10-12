El ex River que recibió a los jugadores de Vasco da Gama y tuvo un reencuentro con Santiago Sosa
El histórico guardaespaldas de Marcelo Gallardo recibió a la delegación brasileña en su llegada a la Argentina para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana.
La llegada de Vasco da Gama a la Argentina, en la previa de su enfrentamiento con Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, dejó una imagen que sorprendió a los hinchas de River. Diego “La Roca” Moreno, el recordado custodio que acompañó a Marcelo Gallardo durante buena parte de su etapa más exitosa en Núñez, estuvo presente en el operativo de recepción del plantel brasileño.
Su aparición llamó la atención de los fanáticos que todavía recuerdan su presencia junto al entrenador en los festejos, las concentraciones y los movimientos del equipo durante los años más importantes del ciclo del Muñeco. Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue su reencuentro con Santiago Sosa, mediocampista formado en las divisiones inferiores del Millonario que actualmente juega en Vasco.
El abrazo entre La Roca y Santiago Sosa
El cruce se produjo en el ingreso al hotel donde se alojó la delegación brasileña. Allí, Moreno y Sosa se reconocieron, se acercaron y compartieron un cálido abrazo antes de intercambiar algunas palabras. La escena tuvo un componente especial por la relación de ambos con River.
Mientras La Roca se convirtió en una figura habitual del entorno del plantel durante la conducción de Gallardo, Sosa creció futbolísticamente en el club de Núñez antes de continuar su carrera fuera de la institución. El encuentro fue registrado por las cámaras de ESPN y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama
Boca recibe a Vasco da Gama este martes, desde las 21.30, en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.
El club de la Ribera afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho.
En su última presentación, rescató un punto en Córdoba después de estar dos veces en desventaja. Enner Valencia y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto de La Ribera, que sostuvo su invicto, pero perdió a una de sus principales figuras de cara al compromiso internacional.
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