Así le quedó el tobillo a Driussi tras la patada que recibió ante Instituto: "Siga, siga"
Driussi mostró en redes su tobillo derecho hinchado y con un hematoma después del 1-0 de River a Instituto. El parte preliminar habla de un esguince.
Sebastián Driussi encendió las alarmas en River con una foto en sus historias de Instagram. Un día después del 1-0 a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el delantero mostró su tobillo derecho muy hinchado y con un hematoma que le cubre buena parte del pie. Le puso un mensaje irónico: "Siga, siga". El parte médico preliminar indica que se trataría de un esguince de tobillo. El Millonario todavía no informó cuánto tiempo puede estar afuera.
Todo pasó a los tres minutos. Driussi recibió una pelota de espaldas en mitad de cancha y Fernando Alarcón le pegó desde atrás. El árbitro Nazareno Arasa le mostró amarilla. Todo el banco de River pidió la roja, pero desde el VAR Lucas Novelli no llamó a revisar la jugada.
El delantero siguió jugando con dolor y con el tobillo ensangrentado. A los 17 minutos tuvo la chance de ampliar la ventaja, pero su penal pegó en el palo. En el entretiempo se fue al vestuario con gestos de dolor y no volvió: en su lugar entró Lucas Beltrán.
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Otra lesión en un año complicado para Sebastián Driussi
El Gordo, de 30 años, había vuelto a ser titular después de varios partidos en el banco. Las lesiones lo vienen persiguiendo: en mayo sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en la semifinal del Apertura ante Rosario Central, y por eso se perdió la final. En 2025 ya había tenido un esguince severo en el tobillo izquierdo en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds, que lo complicó durante todo el segundo semestre.
River recibe a Independiente en el Monumental por las semifinales. El partido se jugaría el 5 o el 6 de diciembre, y la Liga Profesional confirmará el día y el horario cuando terminen los cuartos de final. Si Driussi no llega, Leonardo Ponzio tiene a Lucas Beltrán, que venía siendo titular en los partidos anteriores.
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