Otra lesión en un año complicado para Sebastián Driussi

El Gordo, de 30 años, había vuelto a ser titular después de varios partidos en el banco. Las lesiones lo vienen persiguiendo: en mayo sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en la semifinal del Apertura ante Rosario Central, y por eso se perdió la final. En 2025 ya había tenido un esguince severo en el tobillo izquierdo en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds, que lo complicó durante todo el segundo semestre.