Qué partidos se pierde Leandro Paredes en Boca por su desgarro

La lesión de Leandro Paredes, los partidos que se pierde en Boca y la preocupación de Arruabarrena

El plazo de rehabilitación dejará al capitán margen de la serie completa ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista no estará en el partido de ida disputado en La Bombonera ni en la revancha programada para el 20 de octubre en el Estadio Maracaná. Asimismo, tampoco podrá ser considerado para los duelos por el Torneo Clausura frente a Talleres e Independiente, dos encuentros fundamentales en las aspiraciones del club por pelear el campeonato y asegurar la tabla anual.