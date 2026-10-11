Qué partidos se pierde Leandro Paredes en Boca por su desgarro
El capitán del Xeneize sufrió una lesión muscular de segundo grado tras el empate con Instituto y estará tres semanas fuera de las canchas en un momento crucial del semestre.
La alarma se encendió de inmediato en el mundo Boca tras el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba. Leandro Paredes, quien había ingresado en el segundo tiempo, debió abandonar el campo de juego a los 15 minutos de su ingreso por una molestia muscular. Los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico: desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho, una dolencia que demanda un proceso de recuperación estimado de aproximadamente tres semanas.
Esta inoportuna lesión representa una baja sumamente sensible para el esquema del entrenador Rodolfo Arruabarrena en el tramo más exigente de la temporada. El volante central es el eje futbolístico y la voz de mando del plantel, por lo que su ausencia obligará al cuerpo técnico a reestructurar la zona media para los compromisos decisivos que se avecinan.
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La lesión de Leandro Paredes, los partidos que se pierde en Boca y la preocupación de Arruabarrena
El plazo de rehabilitación dejará al capitán margen de la serie completa ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El mediocampista no estará en el partido de ida disputado en La Bombonera ni en la revancha programada para el 20 de octubre en el Estadio Maracaná. Asimismo, tampoco podrá ser considerado para los duelos por el Torneo Clausura frente a Talleres e Independiente, dos encuentros fundamentales en las aspiraciones del club por pelear el campeonato y asegurar la tabla anual.
A este apretado calendario se suma la incógnita de cara al Superclásico del 1 de noviembre. Si bien los tiempos de recuperación le permitirían llegar con lo justo desde lo físico, la falta de ritmo futbolístico plantea un dilema para el cuerpo técnico. Para colmo, no se trata de un hecho aislado: Paredes ya había sufrido complicaciones musculares en la misma zona antes del receso y una sobrecarga que lo marginó doce días durante agosto.
Ante este panorama, el "Vasco" Arruabarrena reconoció la trascendencia de la baja pero respaldó las alternativas de la plantilla. El DT remarcó que cuenta con variantes como Williams Alarcón, Marcelo Delgado y Santiago Ascacíbar para conformar el mediocampo, confiando en que el equipo responda con determinación para afrontar los desafíos inmediatos sin su principal referente.
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