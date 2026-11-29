La promesa de Martínez Quarta tras el triunfo de River ante Instituto: "Vamos a salir campeones"
Martínez Quarta no tuvo minutos en el 1-0 de River sobre Instituto, pero se ilusionó con el título antes de la semifinal con Independiente.
Lucas Martínez Quarta no jugó en Alta Córdoba, pero dejó una de las frases de la noche de River. Mientras los jugadores se iban del estadio después del 1-0 a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el periodista Luciano Aimar le pidió un mensaje para los hinchas. El defensor no lo dudó: "Vamos a salir campeones".
La frase tiene peso porque viene de uno de los referentes del plantel, aunque en el último tramo del torneo haya quedado relegado luego de algunas actuaciones dónde estuvo lejos de mostrar el nivel deseado.
Martínez Quarta perdió terreno desde el Superclásico en La Bombonera. A los nueve minutos vio la roja directa por cortar una situación manifiesta de gol de Miguel Merentiel, en una jugada que Nicolás Ramírez revisó en el VAR. El Millonario perdió 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo y el Tribunal de Disciplina le dio una fecha de suspensión. Volvió a estar en el banco en los octavos ante Lanús, pero no entró. En Córdoba tampoco sumó minutos.
La promesa de Martínez Quarta tras el triunfo de River ante Instituto: "Vamos a salir campeones"
El equipo de Leonardo Ponzio se puso en ventaja a los 13 minutos: Gonzalo Montiel aprovechó un rebote del arquero Marcos Ledesma después de un remate de lejos. River fue muy superior, con 17 tiros al arco contra 3, pero no pudo liquidarlo y desperdició dos penales: uno de Sebastián Driussi y otro de Thiago Almada.
IMPORTANTE: El dato que ilusiona a Gimnasia antes de visitar a Boca por los cuartos del Clausura
Lo que viene para River en el Torneo Clausura
El Millonario recibe a Independiente en el Monumental por las semifinales. El día y el horario los va a confirmar la Liga Profesional cuando terminen los cuartos de final, y el partido se jugaría el 5 o el 6 de diciembre. El ganador jugará la final del 12 de diciembre en La Plata contra el que salga de la otra semifinal, entre el ganador de Boca-Gimnasia y el de Rosario Central-Barracas Central.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario