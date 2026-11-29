Lo que viene para River en el Torneo Clausura

El Millonario recibe a Independiente en el Monumental por las semifinales. El día y el horario los va a confirmar la Liga Profesional cuando terminen los cuartos de final, y el partido se jugaría el 5 o el 6 de diciembre. El ganador jugará la final del 12 de diciembre en La Plata contra el que salga de la otra semifinal, entre el ganador de Boca-Gimnasia y el de Rosario Central-Barracas Central.