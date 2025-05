El presidente de Independiente opinó sobre la chance de que Milito sea DT de Boca: "Lo vería como..."

“No me dolería si Milito dirige a Boca, lo vería como un acto profesional. No me creo con derecho a invalidar a nadie para ser presidente”, expresó Grindetti en diálogo radial. Y agregó: “A él personalmente no lo conozco”. Las palabras del dirigente sorprendieron por el tono conciliador, teniendo en cuenta la fuerte identificación de Milito con el club de Avellaneda.