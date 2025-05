El respaldo de Briatore a Colapinto tras su debut: "Estaba haciendo tiempos similares a Gasly"

“Empezamos el campeonato con Jack Doohan, quien tenía cinco carreras para demostrar su valía. Después de cinco Grandes Premios, vimos los resultados y no me gustaron. Lo que hicimos no fue un escándalo. Solo te quedás en una empresa si hacés un buen trabajo. Si hacés un mal trabajo, te despiden”, sentenció Briatore en una entrevista con el medio alemán RTL/Ntv.

El italiano también se refirió directamente al desempeño de Colapinto, quien terminó 16° en su primera carrera oficial en la F1: “Si nos fijamos en el domingo, estaba haciendo tiempos similares a los de Gasly y es la primera vez que nuestros dos coches terminan tan cerca”, subrayó, valorando el nivel del argentino pese al incidente que protagonizó en la pista.

Más allá de la defensa del piloto nacido en Pilar, fue claro al remarcar que en Alpine no hay lugar para la complacencia: “Tenemos dos pilotos que deben hacer su trabajo. Más de 1.000 personas y sus familias dependen de ellos. Solo protejo a quienes trabajan para mí”, advirtió, dejando en claro que todos deben rendir para sostener sus lugares en el equipo.

En otro pasaje de sus declaraciones, el directivo dejó una frase que resume su estilo de conducción: “Un equipo de Fórmula 1 necesita un dictador, quizás un dictador democrático. Se necesita a alguien responsable”.

Colapinto, que debutó en la categoría máxima del automovilismo tras una carrera ascendente en la Fórmula 2, recibió así un fuerte respaldo por parte del hombre que hoy tiene el control total de la escudería francesa. Con un mensaje que combina presión y confianza, Briatore le marcó el camino: mientras los resultados lo acompañen, su lugar en la escudería está asegurado.

La segunda carrera de Colapinto en 2025: todo sobre Mónaco

Viernes 23 de mayo

Prácticas libres 2: de 12 a 13

Sábado 24 de mayo

Prácticas libres 3 : de 7:30 a 8:30

: de Clasificación: de 11 a 12

Domingo 25 de mayo

Carrera: a las 10