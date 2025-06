El suéter rojo de Rodolfo D'Onofrio, presente y con chicana a Boca en la previa de River vs. Inter

“Los otros, que dicen que son muchos… en Miami eran muchos, pero cuando les tocó ir a dos horas del lugar, prácticamente había un tercio de los que estaban en Miami”, lanzó el exmandatario con tono irónico, en referencia al flojo marco de público xeneize en Nashville.

Además, no dejó pasar la oportunidad de recordar uno de los momentos más gloriosos de su gestión en el club: la final de la Copa Libertadores 2018. “En el año 2018, antes de jugar la final de Madrid, alguien me dijo que el que perdía iba a acordarse durante 20 años. Yo les quiero recordar a todos los que son de ese club que, desde ese día no ganaron más nada”, sentenció D’Onofrio, entre los aplausos de los hinchas presentes.