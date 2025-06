Las fotos íntimas del cumpleaños de Lionel Messi: torta temática, familia y un apodo que hizo reír a todos

Las imágenes muestran a Leo distendido, con una remera blanca con detalles negros, posando con su familia y frente a una torta de varios pisos decorada con bengalas, a tono con la estética sencilla pero colorida de la celebración.

cumpleaños de messi

En las fotos aparecen también sus padres, Jorge y Celia, su esposa Antonela Roccuzzo y dos de sus hijos, Mateo y Ciro, todos sonrientes y compartiendo un momento que, pese a la distancia de Rosario, se vivió con calidez y alegría. La torta, protagonista infaltable de toda celebración, no pasó desapercibida: tenía un pitufo en lo alto, lo que dio lugar a un comentario divertido de Antonela que despertó ternura y risas en redes.

cumpleaños messi

Fue la propia Antonela quien, desde su cuenta, publicó también una serie de imágenes del cumpleaños y dejó un mensaje muy personal que se volvió viral: “¡Feliz Cumple viejito Gruñón! ¡El mejor papá, el mejor compañero, el mejor todo!!! ¡Qué suerte la nuestra de tenerte! Te amamos”, escribió.

El llamativo apodo no tardó en generar una catarata de respuestas: “Jajaja, Gruñón”, “Hey Anto, respeta al capitán. No me le estés diciendo viejito por favor”, “No le digas viejito por favor”, fueron apenas algunos de los comentarios que dejaron los seguidores, entre emojis de risa y corazones.

cumpleaños messi