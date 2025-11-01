Elecciones en River EN VIVO: boca de urna, resultados minuto a minuto y quién será el nuevo presidente

Los comicios se llevan a cabo desde las 10 hasta las 20 y hay cerca de 87.000 socios habilitados para participar. La metodología de voto será a través de la Boleta Unica Electrónica y será obligatorio presentar el DNI físico, ser mayor de 16 años, tener una antigüedad ininterrumpida de tres como socio y haber pagado la cuota social de septiembre.