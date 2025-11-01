Elecciones en River EN VIVO: boca de urna, resultados minuto a minuto y quién será el nuevo presidente

Para las 16.30 habían votado 18.000 socios.
Ignacio Villarroel, presidente de la Junta Electora, informa que ya votaron más de 18.000 socios en las elecciones de River.
EN VIVOExpectativa
Con la espera de una participación récord, casi 87.000 socios votan este sábado a las nuevas autoridades de la comisión directiva. Los detalles.
En medio de la reciente crisis futbolística que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, los socios River votan este sábado 1º de noviembre a sus nuevas autoridades en unas elecciones para las que se proyecta una participación récord.
Los comicios se llevan a cabo desde las 10 hasta las 20 y hay cerca de 87.000 socios habilitados para participar. La metodología de voto será a través de la Boleta Unica Electrónica y será obligatorio presentar el DNI físico, ser mayor de 16 años, tener una antigüedad ininterrumpida de tres como socio y haber pagado la cuota social de septiembre.
Además, habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, uno de los tres accesos habilitados junto a Udaondo y el estacionamiento interno.
