RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
Este jueves, desde las 21.30, el Millonario visita al conjunto paulista por la tercera jornada del Grupo H. Todo lo que tenés que saber del partido.
River viaja a San Pablo con la misión de defender la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Tras la victoria por el torneo local frente a Aldosivi, el conjunto de Núñez suma cuatro puntos en el certamen continental, producto de un empate frente a Blooming y un triunfo ante Carabobo.
Enfrente estará el Red Bull Bragantino, que acumula tres unidades y necesita ganar para no perder terreno en la pelea por la clasificación.
Bragantino, por su parte, viene de caer 1 a 0 ante Palmeiras en condición de local por la 13° jornada del Brasileirao. Aquella derrota lo dejó en la novena posición con 17 puntos. En la Sudamericana debutó con una impensada caída por 1 a 0 ante Carabobo en Venezuela, pero se repuso con un triunfo con lo justo frente a Blooming en la segunda jornada. Con tres puntos está tercero en el grupo, por detrás del Millonario y el conjunto venezolano, que tiene la misma cantidad de unidades pero ganó el partido entre ambos.
El conjunto paulista mantiene un balance parejo cuando se enfrenta a clubes de Argentina por competiciones internacionales. En total disputó 12 partidos, registrando cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas (con idénticos números como local: dos triunfos, dos empates y dos caídas). A lo largo de los años se midió ante Rosario Central, Racing, Estudiantes, Talleres y Vélez.
Formaciones del encuentro entre Bragantino y River por la Copa Sudamericana
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RB Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre (o Kendry Páez); Facundo Colidio y Maximiliano Salas (o Joaquín Freitas). DT: Eduardo Coudet.
Los datos de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana
- Hora: 21.30
- TV: ESPN y DSports
- Árbitro: Wilmar Roldán
- Estadio: Cícero de Souza Marqués de San Pablo
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