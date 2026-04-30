RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Bragantino, por su parte, viene de caer 1 a 0 ante Palmeiras en condición de local por la 13° jornada del Brasileirao. Aquella derrota lo dejó en la novena posición con 17 puntos. En la Sudamericana debutó con una impensada caída por 1 a 0 ante Carabobo en Venezuela, pero se repuso con un triunfo con lo justo frente a Blooming en la segunda jornada. Con tres puntos está tercero en el grupo, por detrás del Millonario y el conjunto venezolano, que tiene la misma cantidad de unidades pero ganó el partido entre ambos.