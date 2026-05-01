River volvió a festejar en Brasil, alcanzó una marca histórica y quedó a la par de Boca
El triunfo no solo cortó una larga sequía fuera del país, sino que también le permitió igualar un registro que durante años fue patrimonio exclusivo de su clásico rival.
La victoria de River frente a RB Bragantino en suelo brasileño tuvo un impacto que excede lo inmediato. Más allá de los tres puntos y del envión anímico que representa ganar sobre el final, el equipo de Núñez alcanzó una cifra simbólica: llegó a diez triunfos en Brasil, una marca que históricamente había estado asociada a Boca.
El gol agónico de Lucas Martínez Quarta no solo selló un resultado importante en la Copa Sudamericana 2026, sino que además le permitió al conjunto millonario dejar atrás una racha adversa que se extendía por cinco años sin victorias en territorio brasileño. Ese dato, que hasta ahora era una cuenta pendiente, quedó definitivamente saldado en una noche cargada de significado.
El logro adquiere aún más relevancia al ponerlo en perspectiva histórica. Durante décadas, Boca fue el equipo argentino que más veces logró imponerse en Brasil, construyendo una reputación fuerte en un contexto siempre exigente. Sin embargo, con este nuevo triunfo, la Banda Roja logró empatar ese registro y meterse en la conversación como uno de los clubes más efectivos jugando en ese país.
River alcanzo a Boca como el club argentino que más ganó en Brasil
Incluso, al analizar la estadística en detalle, el conjunto de Núñez presenta una leve ventaja en términos de eficacia. Alcanzó sus diez victorias en 54 encuentros disputados en Brasil, mientras que Boca necesitó uno más para llegar a la misma cifra. Esa diferencia mínima, pero significativa, alimenta aún más la histórica rivalidad entre ambos clubes.
El recorrido de River en tierras brasileñas comenzó en 1997, cuando logró su primera victoria ante Vasco da Gama con goles de Marcelo Gallardo y Marcelo Salas. Desde entonces, fue construyendo una lista de triunfos que incluye rivales de peso como Gremio, Flamengo y Corinthians, entre otros. También logró imponerse ante Palmeiras, Cruzeiro y el propio Bragantino, completando así un mapa variado de victorias.
Un aspecto llamativo es que solo la mitad de esos triunfos se dieron en el marco de la Copa Libertadores, lo que demuestra que River también supo hacerse fuerte en otras competencias internacionales. Esa versatilidad refuerza el valor del registro alcanzado.
Del lado de Boca, su primera alegría en Brasil se remonta a 1978 frente a Atlético Mineiro. A lo largo de los años, fue sumando victorias ante equipos de gran jerarquía como Santos, Fluminense y Internacional, entre otros. Muchas de esas conquistas quedaron grabadas en la memoria colectiva, especialmente las logradas en finales continentales.
Todos los triunfos de River en Brasil:
- River 2-0 Vasco da Gama - Copa Mercosur 1997
- River 3-2 Gremio - Copa Mercosur 1998
- River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000
- River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000
- River 2-1 Corinthians - Copa Libertadores 2003
- River 3-1 Corinthians - Copa Libertadores 2006
- River 3-0 Cruzeiro - Copa Libertadores 2015
- River 2-1 Gremio - Copa Libertadores 2018
- River 2-0 Palmeiras - Copa Libertadores 2020
- River 1-0 Bragantino - Copa Sudamericana 2026
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