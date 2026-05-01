River volvió a festejar en Brasil, alcanzó una marca histórica y quedó a la par de Boca

El recorrido de River en tierras brasileñas comenzó en 1997, cuando logró su primera victoria ante Vasco da Gama con goles de Marcelo Gallardo y Marcelo Salas. Desde entonces, fue construyendo una lista de triunfos que incluye rivales de peso como Gremio, Flamengo y Corinthians, entre otros. También logró imponerse ante Palmeiras, Cruzeiro y el propio Bragantino, completando así un mapa variado de victorias.

River vence a Bragantino en Brasil River vence a Bragantino en Brasil

Un aspecto llamativo es que solo la mitad de esos triunfos se dieron en el marco de la Copa Libertadores, lo que demuestra que River también supo hacerse fuerte en otras competencias internacionales. Esa versatilidad refuerza el valor del registro alcanzado.

Del lado de Boca, su primera alegría en Brasil se remonta a 1978 frente a Atlético Mineiro. A lo largo de los años, fue sumando victorias ante equipos de gran jerarquía como Santos, Fluminense y Internacional, entre otros. Muchas de esas conquistas quedaron grabadas en la memoria colectiva, especialmente las logradas en finales continentales.

Todos los triunfos de River en Brasil:

River 2-0 Vasco da Gama - Copa Mercosur 1997

River 3-2 Gremio - Copa Mercosur 1998

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000

River 2-1 Flamengo - Copa Mercosur 2000

River 2-1 Corinthians - Copa Libertadores 2003

River 3-1 Corinthians - Copa Libertadores 2006

River 3-0 Cruzeiro - Copa Libertadores 2015

River 2-1 Gremio - Copa Libertadores 2018

River 2-0 Palmeiras - Copa Libertadores 2020

River 1-0 Bragantino - Copa Sudamericana 2026