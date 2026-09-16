En una definición infartante, Estudiantes venció a Corinthians y es semifinalista de la Copa Libertadores

Cómo llegan Corinthians y Estudiantes

El "Pincha" llega a la revancha después de igualar 1-1 en La Plata, donde se puso en ventaja a través de Alexis Castro, pero no pudo sostener el resultado y el conjunto brasileño alcanzó el empate en el segundo tiempo. En el ámbito local, el equipo dirigido por Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense, resultado que le permitió recuperarse de la derrota ante Vélez y volver a sumar confianza antes de la definición continental.

Por su parte, el "Timão" arriba con la obligación de ganar para avanzar directamente a las semifinales, ya que un nuevo empate llevará la serie a los penales. El equipo de Fernando Diniz atraviesa un momento complicado en el Brasileirao: viene de perder 2-1 ante Flamengo y acumula cinco derrotas consecutivas en el certamen.