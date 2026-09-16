En una definición infartante, Estudiantes venció a Corinthians y es semifinalista de la Copa Libertadores

Estudiantes, semifinalista de la Copa Libertadores 2026
El "Pincha" se mete entre los cuatro mejores del certamen continental.
EN VIVONoche de Copa
Tras el empate en La Plata, el "Pincha" se impuso 1-0 con un gol sobre la hora en San Pablo. En tiempo agregado, Memphis tiró un penal a la tribuna.
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Corinthians y Estudiantes de La Plata juegan este miércoles, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en la Neo Química Arena, será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá al rival de Flamengo o Independiente del Valle en las semifinales.
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