Estudiantes vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Platense perdió con Fluminense en el Maracaná.

Por su parte, Platense viene de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra por el Clausura y también llega al compromiso con la cabeza puesta en la competencia internacional. El "Calamar" está disputando por primera vez los cuartos de final de la Libertadores, una campaña histórica para el club, y viene de perder 2-0 frente a Fluminense en el partido de ida. Ahora deberá remontar la serie el martes 15 de septiembre, cuando reciba al conjunto brasileño en el Vicente López.