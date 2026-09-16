Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Lanús, entre los clubes que recordaron La Noche de los Lápices
Este miércoles 16 de septiembre se cumplieron 50 años de aquel fatídico episodio de nuestra historia. Mirá los posteos del Pincha, el Granate y Ferro.
En el marco del 50º aniversario de La Noche de los Lápices, algunos clubes del fútbol argentino publicaron mensajes institucionales, homenajes y llamados a la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia: Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Lanús y Ferro no se olvidaron de tan importante fecha y realizaron posteos alusivos.
Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Lanús, entre los clubes que recordaron La Noche de los Lápices
En este sentido, los clubes de la capital bonaerense -donde ocurrieron los secuestros de 1976- tuvieron el protagonismo central. Este miércoles, publicaron un recordatorio en sus cuentas de Instagram reivindicando la memoria de los estudiantes (varios de los cuales eran socios o hinchas de ambas instituciones, como Horacio Ungaro en el Pincha, o Claudia Falcone, Francisco López Muntaner y Daniel Racero en el Lobo).
En tanto, Lanús también se refirió a lo ocurrido hace 50 años expresando su repudio contra el terrorismo de Estado y renovando el pedido de "Memoria, Verdad y Justicia. Los lápices siguen escribiendo".
Desde la Primera Nacional, Ferro Carril Oeste también difundió un mensaje institucional a través de sus redes sociales acompañado por la consigna: "Los lápices siguen escribiendo. Nunca Más".
La Noche de los Lápices, uno de los episodios más oscuros de la historia argentina
El 16 de septiembre de 1976 comenzó en la ciudad de La Plata una serie de secuestros y desapariciones forzadas conocida como La Noche de los Lápices, uno de los sucesos más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Esa noche y en los días posteriores, efectivos del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestraron a diez estudiantes secundarios (de entre 16 y 18 años). La mayoría integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y había participado activamente en los reclamos por el Boleto Estudiantil Secundario.
Las víctimas del terrorismo de Estado ejercido en aquel entonces fueron Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moler, Daniel A. Racero, Pablo Díaz, Horacio Ungaro y Gustavo Calotti.
Todos ellos fueron trasladados a centros clandestinos de detención como Arana, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde sufrieron torturas. Al momento, seis de ellos continúan desaparecidos. Solo cuatro sobrevivieron (Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda) y sus testimonios permitieron reconstruir los hechos en el Juicio a las Juntas de 1985.
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