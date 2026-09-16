Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Lanús, entre los clubes que recordaron La Noche de los Lápices

Esa noche y en los días posteriores, efectivos del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestraron a diez estudiantes secundarios (de entre 16 y 18 años). La mayoría integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y había participado activamente en los reclamos por el Boleto Estudiantil Secundario.

Las víctimas del terrorismo de Estado ejercido en aquel entonces fueron Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moler, Daniel A. Racero, Pablo Díaz, Horacio Ungaro y Gustavo Calotti.

Todos ellos fueron trasladados a centros clandestinos de detención como Arana, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde sufrieron torturas. Al momento, seis de ellos continúan desaparecidos. Solo cuatro sobrevivieron (Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda) y sus testimonios permitieron reconstruir los hechos en el Juicio a las Juntas de 1985.