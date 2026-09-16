Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Estudiantes por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores.
Corinthians y Estudiantes de La Plata chocan este miércoles, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá al rival de Flamengo o Independiente del Valle en las semifinales.
El "Pincha" llega a la revancha después de igualar 1-1 en La Plata. Se puso en ventaja a través de Alexis Castro en el inicio del encuentro, pero Corinthians alcanzó el empate en el segundo tiempo. En el ámbito local, el equipo dirigido por Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense, resultado que le permitió recuperarse de la derrota ante Vélez y escalar posiciones en la Zona B.
Por su parte, el elenco de San Pablo arriba con la obligación de ganar para avanzar directamente a las semifinales, ya que un nuevo empate llevará la serie a los penales. El equipo de Fernando Diniz, además, atraviesa un momento complicado en el Brasileirao: viene de perder 2-1 ante Flamengo y acumula cinco derrotas consecutivas en el certamen, por lo que se ubica en el decimotercer escalón, con 32 unidades.
Formaciones de Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Charles, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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