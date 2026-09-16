Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Estudiantes por Internet

Por su parte, el elenco de San Pablo arriba con la obligación de ganar para avanzar directamente a las semifinales, ya que un nuevo empate llevará la serie a los penales. El equipo de Fernando Diniz, además, atraviesa un momento complicado en el Brasileirao: viene de perder 2-1 ante Flamengo y acumula cinco derrotas consecutivas en el certamen, por lo que se ubica en el decimotercer escalón, con 32 unidades.