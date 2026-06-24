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EN VIVO | Brasil goleó a Escocia y pasó a 16avos de final con el regreso de Neymar

Con la vuelta de Neymar

Con la vuelta de Neymar, Brasil le ganó 3-0 a Escocia con un doblete de Vinícius y quedó puntera en su grupo
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Mundial 2026
Brasil

La selección de Brasil superó 3-0 a Escocia por el Grupo C del Mundial 2026. Vinicius Júnior brilló con un doblete y Neymar volvió a sumar minutos de juego.

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EN VIVO

En un partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, la selección de Brasil aplastó a Escocia y aseguró su clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo piedad frente a un rival que cometió graves errores defensivos y careció de profundidad.

El brillo de Vinicius Júnior y el ansiado regreso de Neymar

  • Liderato asegurado: Con siete puntos y mejor diferencia de goles que Marruecos, la Canarinha terminó como líder indiscutida de su zona.

  • Las figuras goleadoras: El delantero Vinicius Júnior anotó un espectacular doblete a los 7 y 45+3 minutos, mientras que Matheus Cunha marcó el tercer tanto a los 60 minutos del encuentro.

  • El regreso del 10: En el minuto 76 se produjo la ovacionada vuelta a las canchas de Neymar, quien ingresó en reemplazo de Cunha y completó la verdadera fiesta sudamericana en las tribunas.

  • Próximo rival confirmado: Los brasileños jugarán el próximo lunes en la ciudad de Houston contra el segundo clasificado del Grupo F en los apasionantes dieciseisavos de final.

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Minuto a minuto de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

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Finalmente no hubo abducción

Como era de esperarse, no pasó nada.

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Así ingresaba Neymar

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¡Entra Neymar!

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Goleada de Brasil

Matheus Cunha marca el 3 a 0

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Otra vez Vinícius y ahora sí Brasil se pone 2-0

Vini, de cabeza, adelanta a su equipo antes del descanso.

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Polémica: el VAR anula el 2-0 de Vinícius

El árbitro revisó la jugada y sancionó una supuesta infracción de Vinícius al defensor escocés.

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Doblete de Vinícius tras otro regalo de Escocia

El delantero del Real Madrid vuelve a aprovechar la mala salida del equipo europeo y pone el 2-0 antes de la pausa de hidratación.

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Gol de Vinícius para el 1-0

Brasil golpea rápido y Brasil ya le gana a Escocia.

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Cómo llegan Brasil y Escocia, y qué necesitan para clasificar

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate en el debut y la contundente victoria por 3 a 0 sobre Haití en la segunda jornada.

Con un nuevo triunfo, la "Verdeamarela" asegurará su lugar en la siguiente instancia e incluso podrá quedarse con el primer puesto del grupo, dependiendo también de lo que ocurra entre Marruecos y Haití.

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar tras caer 1 a 0 frente a Marruecos. El equipo de Steve Clarke acumula tres unidades y sabe que una victoria le permitirá la clasificación, mientras que un empate o una derrota lo dejarán dependiendo del resultado del otro encuentro de la zona y de la tabla de los mejores terceros.

El seleccionado europeo disputa una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, poniendo fin a una ausencia de 28 años en la máxima cita del fútbol. En aquella ocasión, no logró superar la fase de grupos, al terminar último de su zona con un empate y dos derrotas.

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Formaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Escocia: Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Ché Adams. DT: Steve Clark.

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

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Horario y televisación

  • Hora: 19:00
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Miami

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