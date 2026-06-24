EN VIVO | Brasil goleó a Escocia y pasó a 16avos de final con el regreso de Neymar

Finalmente no hubo abducción
Como era de esperarse, no pasó nada.
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La selección de Brasil superó 3-0 a Escocia por el Grupo C del Mundial 2026. Vinicius Júnior brilló con un doblete y Neymar volvió a sumar minutos de juego.
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En un partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, la selección de Brasil aplastó a Escocia y aseguró su clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo piedad frente a un rival que cometió graves errores defensivos y careció de profundidad.
Liderato asegurado: Con siete puntos y mejor diferencia de goles que Marruecos, la Canarinha terminó como líder indiscutida de su zona.
Las figuras goleadoras: El delantero Vinicius Júnior anotó un espectacular doblete a los 7 y 45+3 minutos, mientras que Matheus Cunha marcó el tercer tanto a los 60 minutos del encuentro.
El regreso del 10: En el minuto 76 se produjo la ovacionada vuelta a las canchas de Neymar, quien ingresó en reemplazo de Cunha y completó la verdadera fiesta sudamericana en las tribunas.
Próximo rival confirmado: Los brasileños jugarán el próximo lunes en la ciudad de Houston contra el segundo clasificado del Grupo F en los apasionantes dieciseisavos de final.
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