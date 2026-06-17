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EN VIVO | Mundial 2026: Inglaterra venció 4-2 a Croacia con un Harry Kane histórico

Foto: @England

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Mundial 2026
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Con un doblete de su capitán, el seleccionado de Inglaterra se impuso en un vibrante debut por el Grupo L del Mundial 2026.

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En un encuentro de alta intensidad disputado en Arlington, la selección de Inglaterra tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Croacia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel exhibió una gran pegada ofensiva para superar a un duro rival que nunca bajó los brazos.

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Los puntos destacados del triunfo inglés en Texas

  • Kane, leyenda absoluta: El capitán Harry Kane anotó un doblete y alcanzó los 10 goles en la historia de la Copa del Mundo, igualando la marca de Gary Lineker como el máximo artillero inglés en el certamen.

  • Desarrollo frenético: Tras una primera mitad igualada que terminó 2-2 con goles de Kane (x2), Baturina y Musa, los ingleses destrabaron el marcador en el complemento.

  • Sentencia final: Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a Inglaterra a los 47 minutos tras una gran asistencia de Elliot Anderson, mientras que Marcus Rashford sentenció el 4-2 definitivo a los 85 minutos.

  • Problemas defensivos: Pese al triunfo, el conjunto de Tuchel sufrió para controlar el mediocampo ante el juego de los croatas, que generaron peligro constante cada vez que pisaron el área rival.

  • Lo que sigue: El Grupo L continúa su actividad este mismo miércoles con el enfrentamiento entre las selecciones de Ghana y Panamá.

Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

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¡Golazo para el 4 a 2!

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¡GOL DE INGLATERRA! Gana 3 a 2

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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Inglaterra 2-2 Croacia

Sobre el final Petar Musa igualó las acciones.

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¡GOL DE INGLATERRA!

Tremendo cabezazo de Harry Kane para poner en ventaja a los ingleses.

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¡GOLAZO DE CROACIA!

Baturina, con un tremendo derechazo, igualó el encuentro a los 35 minutos del primer tiempo.

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¡GOL DE INGLATERRA!

Harry Kane volvió a patear y esta vez no perdonó a los 12 minutos del primer tiempo.

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¡ERRÓ HARRY KANE SU DISPARO PERO EL VAR HACE QUE SE REPITA!

Dominik Livakovic se adelantó y el árbitro fue para atrás la jugada.

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¡PENAL PARA INGLATERRA!

El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega con la intención de ser protagonistas y dar un paso firme en su camino hacia la consagración.

La mejor participación de "Los Tres Leones" en una Copa del Mundo fue en 1966, cuando se consagró campeón del mundo en condición de local.

En aquella edición, el conjunto inglés derrotó a Alemania Federal por 4 a 2 en Wembley, logrando así su único título mundial hasta la actualidad.

Del otro lado estará una Croacia siempre competitiva, conducida por Zlatko Dali, que mantiene su sello de orden táctico y experiencia.

Con referentes como Luka Modri, Mateo Kovacic, Bruno Petkovi y Andrej Kramari, el conjunto balcánico buscará alcanzar las instancias finales del torneo, como sucedió en Qatar 2022 (semifinal) y Rusia 2018 (subcampeón).

Sin embargo, el debut más recordado de Croacia sigue siendo Francia 1998, cuando sorprendió al terminar en el tercer lugar en su primera participación mundialista.

Formaciones de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dali.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: AT&T Stadium de Dallas

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