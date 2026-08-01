FIFA mostró imágenes inéditas del Argentina-Inglaterra desde la cámara del árbitro
La grabación permite revivir reclamos, jugadas clave y distintos momentos del partido desde un ángulo poco habitual.
La FIFA volvió a sorprender a los fanáticos del fútbol con la publicación de un material inédito del Mundial 2026. A través de sus redes sociales oficiales, el organismo difundió un video grabado con la cámara corporal que utilizó el árbitro estadounidense Ismail Elfath durante la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, ofreciendo una mirada diferente de uno de los encuentros más importantes del certamen.
Las imágenes recorren distintos momentos del partido disputado en Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró dar vuelta el resultado para imponerse por 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de que Anthony Gordon adelantara al conjunto inglés.
Los reclamos y las jugadas que captó la cámara
La grabación comienza con la llegada de ambos seleccionados al campo de juego y muestra desde muy cerca los saludos entre los futbolistas, la ceremonia de los himnos nacionales y el tradicional sorteo entre los capitanes Lionel Messi y Harry Kane antes del inicio del encuentro.
Con el correr de los minutos, el video refleja la intensidad que tuvo la semifinal. Una de las primeras escenas exhibe el reclamo de los jugadores argentinos por una falta sobre Messi que no fue sancionada. Más tarde, tras una infracción de Enzo Fernández, el árbitro intervino para calmar las protestas de los futbolistas argentinos. “¡Stop, stop! (¡alto, alto!)”, se escucha decirle Elfath a Leandro Paredes.
El material también muestra otras discusiones de la primera parte. Nicolás Tagliafico reclamó un empujón de Morgan Rogers durante una pelota parada, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández protestaron por un córner que finalmente fue sancionado como saque de arco.
Entre las acciones destacadas aparecen la tarjeta amarilla a Lisandro Martínez por una infracción sobre Rogers y dos grandes intervenciones del arquero Jordan Pickford, quien evitó los goles de Julián Álvarez y Cristian Romero.
Uno de los momentos más impactantes del video llega con el empate de Enzo Fernández. Desde la cámara corporal del árbitro puede apreciarse el recorrido completo del potente remate que terminó junto al palo para establecer el 1-1. La grabación también registra el disparo de Alexis Mac Allister que se estrelló en uno de los postes, aunque finaliza antes de la jugada que terminó con el gol de Lautaro Martínez, el tanto que selló la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial.
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