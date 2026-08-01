FIFA mostró imágenes inéditas del Argentina-Inglaterra desde la cámara del árbitro

Entre las acciones destacadas aparecen la tarjeta amarilla a Lisandro Martínez por una infracción sobre Rogers y dos grandes intervenciones del arquero Jordan Pickford, quien evitó los goles de Julián Álvarez y Cristian Romero.

Uno de los momentos más impactantes del video llega con el empate de Enzo Fernández. Desde la cámara corporal del árbitro puede apreciarse el recorrido completo del potente remate que terminó junto al palo para establecer el 1-1. La grabación también registra el disparo de Alexis Mac Allister que se estrelló en uno de los postes, aunque finaliza antes de la jugada que terminó con el gol de Lautaro Martínez, el tanto que selló la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial.