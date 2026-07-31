Inédito: la ref-cam mostró cómo vivió el árbitro la semifinal entre Argentina e Inglaterra
La cámara corporal de Ismail Elfath permitió observar desde adentro uno de los partidos más intensos del Mundial 2026 y captó miles de momentos únicos.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volvió a generar repercusiones después de que se difundieran las imágenes captadas por la cámara corporal del árbitro Ismail Elfath. El material ofrece una perspectiva inédita de aquel partido y permite observar desde el lugar del juez principal las discusiones, los movimientos de los futbolistas y algunas de las situaciones que marcaron un encuentro cargado de tensión.
La denominada ref-cam registró buena parte de lo ocurrido desde la posición privilegiada del árbitro estadounidense. A diferencia de las transmisiones tradicionales, que muestran las acciones desde diferentes cámaras ubicadas alrededor del campo de juego, estas imágenes permiten seguir el partido prácticamente a la altura de los protagonistas y conocer cómo enfrenta un árbitro las jugadas mientras debe tomar decisiones en cuestión de segundos.
El video comenzó a circular en redes sociales y también fue replicado por medios británicos, especialmente por el interés que todavía genera en Inglaterra aquella eliminación. Argentina consiguió imponerse por 2-1 y avanzó a la final de la Copa del Mundo, pero algunas decisiones arbitrales quedaron bajo la lupa de los futbolistas y los aficionados ingleses.
Se hizo viral la ref-cam de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra
Entre las imágenes que más repercusión tuvieron aparece una situación ocurrida inmediatamente después del pitazo final. Con los jugadores todavía dentro del campo de juego y mientras algunos comenzaban a dirigirse hacia los vestuarios, Jude Bellingham se acercó a saludar al equipo arbitral. El futbolista inglés estrechó la mano de Elfath, pero antes de retirarse le dejó una frase que quedó registrada por el micrófono de la cámara corporal.
"Some shocking ones, but all the best", expresó Bellingham. La frase puede traducirse como "Algunas decisiones fueron escandalosas, pero todo lo mejor". La declaración dejó en evidencia el malestar del mediocampista después de la derrota. Aunque Bellingham decidió mantener el gesto protocolar de saludar al árbitro una vez finalizado el encuentro, no evitó hacer referencia a las decisiones que, desde su perspectiva, habían perjudicado a Inglaterra durante la semifinal.
El registro también permite observar el trabajo de Elfath durante los 90 minutos. La cámara muestra sus desplazamientos por el campo, la cercanía que mantiene con las jugadas y las conversaciones que sostiene tanto con los jugadores como con sus asistentes.
Ese aspecto del material resulta especialmente llamativo porque permite comprender la velocidad con la que un árbitro debe interpretar cada acción en un partido de máxima trascendencia. Desde esa posición, tuvo que controlar permanentemente los cruces entre los futbolistas, anticiparse a posibles conflictos y decidir sobre infracciones que podían cambiar el desarrollo de la semifinal.
Uno de los episodios más discutidos tuvo como protagonistas a Enzo Fernández y Elliot Anderson. El mediocampista argentino protagonizó un fuerte cruce con el futbolista inglés y algunos analistas consideraron que la acción podía haber derivado en una expulsión. La decisión tomada por Elfath fue posteriormente analizada desde distintos puntos de vista.
También hubo cuestionamientos por una jugada previa al segundo gol argentino. Desde Inglaterra reclamaron una posible infracción de Lionel Messi antes de que el capitán argentino participara en la acción que terminó con la asistencia para Lautaro Martínez. La jugada fue considerada por el conjunto inglés como otro de los momentos en los que el arbitraje pudo haber influido en el resultado.
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