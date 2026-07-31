Inédito: la ref-cam mostró cómo vivió el árbitro la semifinal entre Argentina e Inglaterra

VIDEO RETRO Hace 15 días estábamos festejando todavía que la Selección Argentina era finalista porque le habíamos ganado a Inglaterra y podíamos ser bicampeones | Ahora llueve en el AMBA, todavía no se pagaron los sueldos de la mayoría y el lunes terminan las vacaciones de… — minutouno (@minutounocom) July 31, 2026

El registro también permite observar el trabajo de Elfath durante los 90 minutos. La cámara muestra sus desplazamientos por el campo, la cercanía que mantiene con las jugadas y las conversaciones que sostiene tanto con los jugadores como con sus asistentes.

Ese aspecto del material resulta especialmente llamativo porque permite comprender la velocidad con la que un árbitro debe interpretar cada acción en un partido de máxima trascendencia. Desde esa posición, tuvo que controlar permanentemente los cruces entre los futbolistas, anticiparse a posibles conflictos y decidir sobre infracciones que podían cambiar el desarrollo de la semifinal.

Uno de los episodios más discutidos tuvo como protagonistas a Enzo Fernández y Elliot Anderson. El mediocampista argentino protagonizó un fuerte cruce con el futbolista inglés y algunos analistas consideraron que la acción podía haber derivado en una expulsión. La decisión tomada por Elfath fue posteriormente analizada desde distintos puntos de vista.

También hubo cuestionamientos por una jugada previa al segundo gol argentino. Desde Inglaterra reclamaron una posible infracción de Lionel Messi antes de que el capitán argentino participara en la acción que terminó con la asistencia para Lautaro Martínez. La jugada fue considerada por el conjunto inglés como otro de los momentos en los que el arbitraje pudo haber influido en el resultado.