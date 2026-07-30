Apostó 15 millones de pesos a que Argentina salía campeón del Mundial 2026 y ahora pide ayuda

"Nos salió esta oportunidad y pensamos en aprovecharla. Compramos el terreno y lo estamos pagando en 60 cuotas. La idea era que si yo apostaba los 15 millones de pesos y ganaba Argentina me pagaban 33 millones. Mi pensamiento fue: vamos a ganar, no hay forma de perder, y puse toda mi fe en ello", afirmó.

Méndez también reveló que su pareja intentó convencerla de no avanzar con la apuesta, aunque ella estaba completamente convencida de que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni levantaría nuevamente la Copa del Mundo: "Mi pareja le decía que yo estaba loca y yo le decía que por favor me apoyara porque si salíamos campeones íbamos a poder construir la casa para nuestro bebé de un año y un mes. Estaba necia, ciega y muy confiada de que íbamos a ganar. No fue así. Terminé perdiendo, a lo cual ahora me quiero matar", expresó entre lágrimas.

La influencer ahora pide donaciones para afrontar su deuda

Tras asumir que no cuenta con el dinero necesario para afrontar el pago cuando llegue el vencimiento de la tarjeta de crédito, decidió recurrir a sus seguidores para intentar reunir la suma necesaria. La propuesta consiste en recibir pequeñas colaboraciones individuales. "Si 15.000 personas me ayudan transfiriendo 1.000 pesos llegaríamos a los 15 millones de pesos que aposté", explicó, al tiempo que reconoció que decidió arriesgar ese dinero influenciada, en parte, por distintas predicciones que había visto en redes sociales.

"Yo vi muchos tarotistas que decían que Argentina iba a ganar el Mundial y por eso aposté", sostuvo, señalando que esas afirmaciones reforzaron la seguridad que ya tenía respecto al resultado de la final. La publicación rápidamente se viralizó y generó un intenso debate entre los usuarios.

Mientras algunos expresaron empatía por la situación y destacaron la sinceridad con la que relató lo ocurrido, otros cuestionaron la decisión de haber utilizado dinero prestado para realizar una apuesta de semejante magnitud. Más allá de las distintas reacciones, la historia volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al juego y a las apuestas deportivas, especialmente cuando se realizan con dinero que no forma parte de los ahorros personales.