Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar tras caer 1 a 0 frente a Marruecos. El equipo de Steve Clarke acumula tres unidades y sabe que una victoria le permitirá la clasificación, mientras que un empate o una derrota lo dejarán dependiendo del resultado del otro encuentro de la zona y de la tabla de los mejores terceros.

El seleccionado europeo disputa una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, poniendo fin a una ausencia de 28 años en la máxima cita del fútbol. En aquella ocasión, no logró superar la fase de grupos, al terminar último de su zona con un empate y dos derrotas.

Formaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Escocia: Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Ché Adams. DT: Steve Clark.

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

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