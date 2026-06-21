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Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

La "Verdeamarela" busca sellar el pasaje a la siguiente ronda y quedarse con el Grupo C. Descubrí todos los detalles en la nota.

Brasil viene de vencer a Haití. 

Brasil viene de vencer a Haití. 

Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles, desde las 19 (hora de Argentina), en el Miami Stadium de Florida, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El encuentro será televisado por DSports y Telefe y será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados, ya que se juega el pasaje a los dieciseisavos de final.

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El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate en el debut y la contundente victoria por 3 a 0 sobre Haití en la segunda jornada.

Con un nuevo triunfo, la "Verdeamarela" asegurará su lugar en la siguiente instancia e incluso podrá quedarse con el primer puesto del grupo, dependiendo también de lo que ocurra entre Marruecos y Haití.

Por su parte, Escocia afronta el compromiso con la obligación de sumar tras caer 1 a 0 frente a Marruecos. El equipo de Steve Clarke acumula tres unidades y sabe que una victoria le permitirá la clasificación, mientras que un empate o una derrota lo dejarán dependiendo del resultado del otro encuentro de la zona y de la tabla de los mejores terceros.

El seleccionado europeo disputa una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, poniendo fin a una ausencia de 28 años en la máxima cita del fútbol. En aquella ocasión, no logró superar la fase de grupos, al terminar último de su zona con un empate y dos derrotas.

Formaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Escocia: Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Ché Adams. DT: Steve Clark.

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Miami

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