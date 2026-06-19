Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Así llegan Escocia y Marruecos a este segundo duelo de fase de grupos

El Grupo C, que también lo integran Brasil y Haití, se mantiene abierto y obliga a cada equipo a no dejar puntos en el camino. En ese escenario, tanto Escocia como Marruecos saben que una victoria en Boston puede significar un paso clave rumbo a la siguiente ronda.

El conjunto escocés, dirigido por Steve Clarke, viene de vencer 1 a 0 a Haití en su estreno, mostrando orden y gran eficacia en el ataque. Del otro lado, Marruecos, bajo la conducción de Mohamed Ouahbi, viene de firmar un valioso empate ante el seleccionado comandado por Carlo Ancelotti, que lo deja bien parado para ganar su zona y meterse en la instancia final del torneo.

El equipo africano llega al Mundial 2026 consolidada tras su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera africana en lograrlo. Desde entonces, los “Leones del Atlas” ganaron la Copa Africana de Naciones y mantuvieron su gran base de jugadores que compiten en la élite del fútbol.