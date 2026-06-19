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Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Marruecos busca su primera victoria en el certamen ante el seleccionado europeo, que viene de vencer a Haití en la primera fecha. Todos los detalles en la nota.
EN VIVO
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20:08
Comenzó el segundo tiempo entre Escocia y Marruecos
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19:50
Terminó el primer tiempo entre Escocia y Marruecos: van 1-0
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19:03
Gol de Marruecos: Saibari puso en ventaja a su equipo antes de que se cumpliesen 2' de juego
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19:02
Escocia vs. Marruecos: resultado en vivo
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18:47
Así llegan Escocia y Marruecos a este segundo duelo de fase de grupos
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18:46
Formaciones de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026
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18:46
Horario y televisación
Escocia y Marruecos se enfrentan este jueves, en el Gillette Stadium de Boston, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación a octavos de final.
El partido comenzará a las 19 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de TyC Sports y DSports.
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