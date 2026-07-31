Crisis migratoria: ya son 34 los muertos por intentar cruzar desde Marruecos a Ceuta

Asimismo, el gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejércitoen la frontera. España y Marruecos acordaron "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible" de los migrantes.

Esta crisis también generó reacciones internacionales. Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España mientras que la Casa Blanca atribuyó la situación a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Unos 60.000 migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta

El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Vivas, cifró este viernes en 60.000 los migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos al enclave en los últimos días, equivalente al "70% de la población" local.

"Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta", dijo Vivas en conferencia de prensa.