Crisis migratoria: ya son 34 los muertos por intentar cruzar desde Marruecos a Ceuta
El presidente de Ceuta calcula en 60.000 los migrantes que han entrado desde Marruecos. “Es imposible asumir esta situación
Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal. Según se confirmó este viernes, al menos 34 personas murieron en el intento por cruzar a España, una cifra que en su mayoría se debió al ahogamiento en el mar Mediterráneo.
Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en las aguas cercanas a la frontera, de hecho, la Guardia Civil desplazó a Ceuta dos grupos de buceadores, integrados por ocho agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) con base en Andalucía.
Las entradas de los migrantes se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y la jornada se suma a diez días de presión migratoria sostenida, con entre 1.500 y 2.000 entradas irregulares previas, según datos del Gobierno local.
La situación desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español, y un cordón policial establecido en la tarde del jueves fue retirado ante el volumen de llegadas. Los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad.
Reclamo a Marruecos
Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes "no están haciendo absolutamente nada" para frenar el paso.
Asimismo, el gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejércitoen la frontera. España y Marruecos acordaron "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible" de los migrantes.
Esta crisis también generó reacciones internacionales. Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España mientras que la Casa Blanca atribuyó la situación a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Pedro Sánchez.
Unos 60.000 migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta
El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Vivas, cifró este viernes en 60.000 los migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos al enclave en los últimos días, equivalente al "70% de la población" local.
"Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta", dijo Vivas en conferencia de prensa.
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