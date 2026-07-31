Ceuta: 57 personas murieron y más de 48.300 regresaron en el día a Marruecos al no encontrar refugio
Los inmigrantes que tomaron por sorpresa el enclave español en Marruecos reconocieron que les hicieron creer que tendrían un sitio de acogida una vez en Ceuta.
Al menos 57 personas murieron entre el jueves y viernes de esta semana en el trajín de rodear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal para acceder desde Marruecos a Ceuta, que es territorio de España.
En tanto las autoridades españolas reportaron este viernes que más de 48.300 imigrantes habían regresado a Marruecos para las 6 de la tarde del jueves, algunos tras haber declarado a medios locales que les habían hecho creer que habría sitio para ellos en el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CETI).
Después de más de 24 horas de caos el titular del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, confirmó las cifras y dio cuenta de 60.000 ingresos forzados, muchos de los cuales quedaron registrados en videos que dieron la vuelta al mundo.
Mientras tanto, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, movilizó a las Fuerzas Armadas hacia el diminuto enclave ubicado en Marruecos para apuntalar al personal de Guardia Civil que pasó todo el jueves intentando frenar el aluvión de inmigrantes.
Durante este viernes el Gobierno de Italia cerró sus fronteras marinas y aéreas y suspendió de manera temporal la aplicación del espacio Schengen con España en lo que fue descrito por la primera ministra, Giorgia Meloni, como un esfuerzo para proteger las fronteras de Europa.
En el límite entre España y Marruecos, la policía de un lado y del otro reprimió a los inmigrantes, con gas lacrimógeno en el caso del país africano, según repottó Reuters.
"Honestamente no sé por qué vine, ahora me vuelvo. No como desde ayer a la hora del almuerzo, aunque traje algo de dinero. Lo que estamos haciendo no está bueno", señaló un joven de Tánger a la agencia Reuters.
Otro joven, un peluquero de 20 años identificado como Ayman, reconoció que nadó durante cinco horas el miércoles de esta semana para llegar al enclave español pero decidió volverse porque "no había comida en Ceuta" y se encontró con la respuesta militar.
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