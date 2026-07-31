Ceuta: 57 personas murieron y más de 48.300 regresaron en el día a Marruecos al no encontrar refugio

En el límite entre España y Marruecos, la policía de un lado y del otro reprimió a los inmigrantes, con gas lacrimógeno en el caso del país africano, según repottó Reuters.

"Honestamente no sé por qué vine, ahora me vuelvo. No como desde ayer a la hora del almuerzo, aunque traje algo de dinero. Lo que estamos haciendo no está bueno", señaló un joven de Tánger a la agencia Reuters.

Otro joven, un peluquero de 20 años identificado como Ayman, reconoció que nadó durante cinco horas el miércoles de esta semana para llegar al enclave español pero decidió volverse porque "no había comida en Ceuta" y se encontró con la respuesta militar.