España desplegó a sus Fuerzas Armadas y Guardia Civil para detener el avance de migrantes de Marruecos
Las autoridades españolas registraron entre 2.000 y 3.000 ingresos ilegales desde Castillejos, en Marruecos, de personas provinientes de ese país y de Argelia.
Un grupo de entre 2.000 y 3.000 personas -en su mayoría, hombres jóvenes- cruzó este jueves la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Las autoridades locales pidieron el cierre del paso migratorio, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez envió personal militar a la zona para contener el avance.
La primera oleada de migrantes nadó a primera hora del día alrededor del espigón que divide África y Europa e ingresó por la fuerza al enclave gobernado por España. Para el final de la jornada miles de personas esperaban apeñuscadas en el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CETI).
Según informó el sitio El País de España, la mayoría de las personas que se presentaron por voluntad propia e intempestiva este jueves en el paso fronterizo tienen nacionalidad marroquí o argelina.
Se trata en su mayoría de hombres jóvenes, aunque también hay mujeres y menores de edad entre la concurrencia.
El panorama encendió las alarmas de la localidad que tiene un padrón oficial de 84.222 habitantes.
Durante la jornada se vivieron momentos de tensión en los que oficiales de la Guardia Civil se vieron desbordados por la cantidad de migrantes y las autoridades locales le pidieron a la administración central de España la clausura inmediata del paso fronterizo con Marruecos, junto con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, una multitud de jóvenes se concentró en los límites entre las localidades de Castillejos y Ceuta.
El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, alertó a través de la televisión pública de España que la región afronta una situación de absoluta emergencia social y humanitaria.
Vivas detalló que en los últimos días se contabilizó el arribo por vía marítima de más de 1.500 personas, con una frecuencia promedio de 200 ingresos por jornada, una dinámica que terminó por saturar las dependencias destinadas al albergue y asistencia de los recién llegados.
Pedro Sánchez viajará a Ceuta
Como respuesta al pedido de ayuda de Vivas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, desplegó unidades militares en el enclave norafricano y anunció que viajará a la ciudad para evaluar la situación.
Medios de España dieron cuenta de la llegada del personal militar que operará bajo la coordinación del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas para apuntalar la actuación de la Guardia Civil en sus funciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario