España desplegó a sus Fuerzas Armadas y Guardia Civil para detener el avance de migrantes de Marruecos

Durante la jornada se vivieron momentos de tensión en los que oficiales de la Guardia Civil se vieron desbordados por la cantidad de migrantes y las autoridades locales le pidieron a la administración central de España la clausura inmediata del paso fronterizo con Marruecos, junto con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, una multitud de jóvenes se concentró en los límites entre las localidades de Castillejos y Ceuta.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, alertó a través de la televisión pública de España que la región afronta una situación de absoluta emergencia social y humanitaria.

Vivas detalló que en los últimos días se contabilizó el arribo por vía marítima de más de 1.500 personas, con una frecuencia promedio de 200 ingresos por jornada, una dinámica que terminó por saturar las dependencias destinadas al albergue y asistencia de los recién llegados.

Pedro Sánchez viajará a Ceuta

Como respuesta al pedido de ayuda de Vivas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, desplegó unidades militares en el enclave norafricano y anunció que viajará a la ciudad para evaluar la situación.

Medios de España dieron cuenta de la llegada del personal militar que operará bajo la coordinación del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas para apuntalar la actuación de la Guardia Civil en sus funciones.