España goleó 3-0 a Austria, avanzó a los octavos de final y sigue firme en el Mundial 2026

Cómo llegan España y Austria a este duelo

La selección española llega a esta instancia tras dominar el Grupo H, que compartió con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró un rendimiento sólido y regular durante la fase de grupos, en la que terminó como líder invicto.

Austria, por su parte, compartió zona con Argentina (cayó 2 a 0) y logró la clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo J. El equipo europeo dejó una buena imagen y consiguió el boleto a los 16avos luego de conseguir una victoria clave sobre Jordania y un empate ante Argelia.

El combinado austríaco atraviesa una de las mejores campañas de su historia en la Copa del Mundo. Tras regresar al torneo luego de 28 años de ausencia, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria por primera vez desde el Mundial de 1954, cuando terminó en el tercer puesto, la mejor actuación de su historia.