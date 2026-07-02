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España goleó 3-0 a Austria, avanzó a los octavos de final y sigue firme en el Mundial 2026

España goleó 3-0 a Austria, avanzó a los octavos de final y sigue firme en el Mundial 2026
España goleó 3-0 a Austria, avanzó a los octavos de final y sigue firme en el Mundial 2026
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Austria

Con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol de Pedro Porro, la Roja venció 3-0 y ahora espera por Portugal o Croacia.

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España no dejó lugar para las sorpresas y derrotó con autoridad por 3-0 a Austria para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Con una sólida actuación colectiva y un doblete de Mikel Oyarzabal, el equipo de Luis de la Fuente ratificó su candidatura.

La selección española impuso condiciones desde el inicio y encontró la ventaja a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Marc Cucurella envió un preciso centro desde la izquierda y Mikel Oyarzabal definió de gran manera para establecer el 1-0.

Ya en el complemento, la Roja terminó de inclinar la balanza. A los 20 minutos, Pedro Porro apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar el 2-0, dejando a Austria sin respuestas. Cuando el encuentro llegaba a su final, nuevamente apareció Oyarzabal, que a los 44 minutos del segundo tiempo selló su doblete y el 3-0 definitivo para cerrar una actuación contundente.

Con esta victoria, España se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. El partido se disputará el próximo lunes en Dallas, donde la Roja buscará dar un nuevo paso rumbo al objetivo de volver a pelear por el título mundial.

España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

¡GOL DE ESPAÑA QUE GOLEA!

Doblete de Oyarzabal que pone el 3-0 a los 44 minutos del segundo tiempo.

¡GOL DE ESPAÑA QUE ESTIRA LA VENTAJA!

Pedro Porro apareció adentro del área y de cabeza puso el 2-0 a los 20 minutos del segundo tiempo.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

España, con gol de Oyarzabal, se impone 1-0 ante Austria.

¡GOL DE ESPAÑA!

Gran centro de Cucurella y mejor definición de Mikel Oyarzabal para poner el 1-0 a los 36 minutos del primer tiempo.

Tremendo caño de Lamine Yamal

¡GOL ANULADO PARA ESPAÑA!

Cucurella abrió el marcador pero el árbitro cobró una falta previa sobre el arquero de Austria.

Así salieron España y Austria al campo de juego

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan España y Austria a este duelo

La selección española llega a esta instancia tras dominar el Grupo H, que compartió con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró un rendimiento sólido y regular durante la fase de grupos, en la que terminó como líder invicto.

Austria, por su parte, compartió zona con Argentina (cayó 2 a 0) y logró la clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo J. El equipo europeo dejó una buena imagen y consiguió el boleto a los 16avos luego de conseguir una victoria clave sobre Jordania y un empate ante Argelia.

El combinado austríaco atraviesa una de las mejores campañas de su historia en la Copa del Mundo. Tras regresar al torneo luego de 28 años de ausencia, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria por primera vez desde el Mundial de 1954, cuando terminó en el tercer puesto, la mejor actuación de su historia.

Formaciones de España vs. Austria por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles

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