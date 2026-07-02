España goleó 3-0 a Austria, avanzó a los octavos de final y sigue firme en el Mundial 2026

¡GOL DE ESPAÑA QUE GOLEA!
Doblete de Oyarzabal que pone el 3-0 a los 44 minutos del segundo tiempo.
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España no dejó lugar para las sorpresas y derrotó con autoridad por 3-0 a Austria para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Con una sólida actuación colectiva y un doblete de Mikel Oyarzabal, el equipo de Luis de la Fuente ratificó su candidatura.
La selección española impuso condiciones desde el inicio y encontró la ventaja a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Marc Cucurella envió un preciso centro desde la izquierda y Mikel Oyarzabal definió de gran manera para establecer el 1-0.
Ya en el complemento, la Roja terminó de inclinar la balanza. A los 20 minutos, Pedro Porro apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar el 2-0, dejando a Austria sin respuestas. Cuando el encuentro llegaba a su final, nuevamente apareció Oyarzabal, que a los 44 minutos del segundo tiempo selló su doblete y el 3-0 definitivo para cerrar una actuación contundente.
Con esta victoria, España se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. El partido se disputará el próximo lunes en Dallas, donde la Roja buscará dar un nuevo paso rumbo al objetivo de volver a pelear por el título mundial.
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