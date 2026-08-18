Por qué hay tantos terremotos: las claves científicas para entender el temblor de la Tierra

Qué es el Cinturón de Fuego y por qué afectó a Indonesia

El territorio indonesio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme arco de unos 40.000 kilómetros que reúne alrededor del 90% de la actividad sísmica del planeta y casi tres cuartas partes de sus volcanes activos. Este corredor geológico bordea la costa oeste del continente americano y se prolonga a lo largo de Alaska, Japón, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda.

Detrás de este comportamiento telúrico tan marcado se encuentra la subducción, un fenómeno en el cual una placa de origen oceánico se desliza debajo de otra.

A medida que se hunde, el calor funde parte de esa superficie generando magma que alimenta la actividad volcánica, al tiempo que la fuerza de fricción acumula una enorme presión que termina por liberar terremotos. Un mecanismo idéntico ocurre entre la placa Sudamericana y la de Nazca, siendo la causa principal del dinamismo sísmico que caracteriza a la Cordillera de los Andes.

Frente a la seguidilla de movimientos detectados en diversas regiones del planeta, el experto enfatizó que la ciencia no puede predecir comportamientos futuros: “No hay proyecciones de aumentos o disminuciones de sismos; siempre están ocurriendo”.