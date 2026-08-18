Desarrollaron un barco propulsado con energía solar y ya hizo su viaje inaugural

"He estado muy cansado las semanas anteriores durante la construcción. Y cuando estás cansado, simplemente te estás matando a trabajar. No estás realmente ilusionado. Es importante recordar por qué empezaste algo. En mi caso, la libertad", expresó en su momento el creador del Helios 11 en declaraciones reproducidas por el sitio español As.

Aunque está comprobado que el Helios 11 no está en condiciones de competir con los barcos a diésel o nafta, sus baterías de 48 voltios y su motor eléctrico probaron ser útiles en el periplo. La paciencia, según hizo notar el ingeniero finlandés, también fue clave a la hora de esperar una "ola de sol" que permitiera almacenar más energía.

Por el momento el Helios 11 es un prototipo exitoso pero limitado: la embarcación extraliviana tiene un habitáculo para una sola persona y capacidad limitada de carga y movimiento.

Pero en el futuro la energía solar podría liberar a los barcos de las limitaciones de los combustibles fósiles que -además de su cotización fluctuante- representan un peligro latente para el ecosistema.