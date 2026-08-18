Desarrollaron un barco propulsado con energía solar y ya hizo su viaje inaugural
El Helios 11 ya navegó por ríos de Europa sin usar -ni derramar- una sola gota de combustible fósil, lo que permite vislumbrar un horizonte sin contaminación.
Hubo un tiempo en que la vida en altamar se regía por la dirección de los vientos, pero en el futuro la marina mercante podría depender de los rayos del sol. Tal es el horizonte que se vislumbra tras el viaje inaugural del Helios 11, un prototipo de barco propulsado a energía solar.
Parece un acorazado, pero la embarcación es en realidad una estructura de madera contrachapada marina y fibra de vidrio cubierta con paneles solares y equipado con baterías y un motor eléctrico que el ingeniero Lukas Sjöman timoneó desde su Finlandia natal hasta la isla española de Ibiza utilizando los ríos de Europa como vía.
Sin la necesidad de esperar el viento favorable y con la posiblidad de almacenar energía para seguir adelante los días nublados, el Helios 11 surcó 5.700 kilómetros de vía fluvial hasta llegar al Mar Mediterráneo atravesando Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia hasta caer en Cataluña, España.
Por desgracia Sjöman sufrió el robo de su bote auxiliar cuando estaba amarrado en La Rápita, Cataluña, lo que complicó la última parte de su periplo porque esa pequeña embarcación le ayudaba a abordar y descender del Helios 11 cuando no podía amarrar en un puerto.
El Helios 11 tiene 11 metros de eslora y su fabricación tardó 200 días en el taller de Sjöman, en Finlandia, como parte de su proyecto, True North Yachts.
"He estado muy cansado las semanas anteriores durante la construcción. Y cuando estás cansado, simplemente te estás matando a trabajar. No estás realmente ilusionado. Es importante recordar por qué empezaste algo. En mi caso, la libertad", expresó en su momento el creador del Helios 11 en declaraciones reproducidas por el sitio español As.
Aunque está comprobado que el Helios 11 no está en condiciones de competir con los barcos a diésel o nafta, sus baterías de 48 voltios y su motor eléctrico probaron ser útiles en el periplo. La paciencia, según hizo notar el ingeniero finlandés, también fue clave a la hora de esperar una "ola de sol" que permitiera almacenar más energía.
Por el momento el Helios 11 es un prototipo exitoso pero limitado: la embarcación extraliviana tiene un habitáculo para una sola persona y capacidad limitada de carga y movimiento.
Pero en el futuro la energía solar podría liberar a los barcos de las limitaciones de los combustibles fósiles que -además de su cotización fluctuante- representan un peligro latente para el ecosistema.
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