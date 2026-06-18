España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se apoya en el control de Rodri, la creatividad de Lamine Yamal y Nico Williams, y la presencia ofensiva de Oyarzabal y Ferran Torres, piezas clave en su estructura.

El seleccionado de Arabia Saudita intentará alcanzar los octavos de final, instancia que logró por primera vez en su histórica participación en Estados Unidos 1994, su mejor campaña en un Mundial. Su última participación fue en el Mundial de Qatar 2022, donde protagonizó una recordada victoria ante Argentina en fase de grupos, aunque no logró avanzar de ronda.

Con ambos equipos necesitados y el grupo totalmente abierto, el partido en Atlanta aparece como un cruce determinante para empezar a definir el futuro en el torneo.

Formaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

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