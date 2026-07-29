Quiénes son los tres jugadores de la Selección Argentina que están en la mira de la FIFA tras el Mundial 2026
La Comisión Disciplinaria abrió un expediente por los incidentes registrados durante la Copa del Mundo y puso el foco sobre tres futbolistas argentinos.
A diez días de la final del Mundial 2026, la FIFA continúa analizando distintos episodios ocurridos a lo largo del torneo y confirmó la apertura de un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que también involucra a varios integrantes de la delegación nacional.
En ese contexto, tres futbolistas de la Selección Argentina quedaron bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria: Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina. Los tres son investigados por su participación en los incidentes que se produjeron una vez finalizado el encuentro ante España, que terminó con la derrota albiceleste por 1-0 en tiempo suplementario.
Leandro Paredes, uno de los principales apuntados
El mediocampista fue uno de los jugadores más efusivos en el cierre del partido y aparece mencionado en el expediente por su presunta participación en los cruces con futbolistas españoles. Paredes, uno de los referentes del plantel, ya había sido protagonista de otros momentos calientes durante el Mundial, manteniendo el perfil competitivo que lo caracteriza.
Thiago Almada
El volante ofensivo, una de las grandes figuras argentinas del torneo, también es investigado por los altercados posteriores a la final. FIFA buscará determinar si tuvo algún comportamiento sancionable durante los empujones y discusiones registrados en el campo de juego.
Nahuel Molina
El lateral derecho completa la lista de futbolistas argentinos apuntados por el organismo internacional. Al igual que sus compañeros, podrá presentar un descargo antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión definitiva. Además de los tres jugadores, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, también forma parte de la investigación. Del lado español, el único futbolista involucrado es Gavi.
Más allá de los incidentes de la final, el expediente abierto contra la AFA incluye otros puntos: presuntos cánticos discriminatorios, lanzamiento de objetos desde las tribunas y la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales.
Por el momento, FIFA no comunicó sanciones ni plazos para la resolución del caso. Sin embargo, los protagonistas involucrados podrían recibir desde multas económicas hasta suspensiones deportivas, dependiendo de las conclusiones a las que arribe la Comisión Disciplinaria en las próximas semanas.
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