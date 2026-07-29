Quiénes son los tres jugadores de la Selección Argentina que están en la mira de la FIFA tras el Mundial 2026

Más allá de los incidentes de la final, el expediente abierto contra la AFA incluye otros puntos: presuntos cánticos discriminatorios, lanzamiento de objetos desde las tribunas y la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales.

Por el momento, FIFA no comunicó sanciones ni plazos para la resolución del caso. Sin embargo, los protagonistas involucrados podrían recibir desde multas económicas hasta suspensiones deportivas, dependiendo de las conclusiones a las que arribe la Comisión Disciplinaria en las próximas semanas.