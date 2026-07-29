Reapareció Alexis Mac Allister tras el Mundial 2026 con un cambio de look

La decisión fue tomada poco después del triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, un partido cargado de tensión deportiva e histórica que volvió a enfrentar a dos selecciones con una rivalidad que trasciende lo estrictamente futbolístico.

Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo en territorio británico fue la difusión de una imagen en la que Lisandro Martínez celebraba la clasificación con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa fotografía también aparecían Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, una escena que rápidamente generó debate y comentarios en distintos medios del Reino Unido.

Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus casas en Inglaterra

Según la publicación británica, el temor de los jugadores estuvo relacionado con la posibilidad de que simpatizantes ingleses reaccionaran contra sus viviendas a raíz del clima generado después de la derrota de la selección nacional y de la viralización de esas imágenes. Pese a esas preocupaciones, hasta el momento no se registraron ataques, hechos de vandalismo ni amenazas contra las propiedades de los dos futbolistas argentinos.