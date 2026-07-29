Reapareció Alexis Mac Allister tras el Mundial 2026 con un cambio de look
El volante de la Selección Argentina se encontraba en el país para descansar en sus tierras familiares y sorprendió a todos en el aeropuerto.
El descanso tras la exigencia de la cita máxima ya está en marcha. Luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Alexis Mac Allister emprendió viaje rumbo a La Pampa, provincia de donde es oriunda su familia, para desconectar y recargar energías de la mano de sus seres queridos.
Lejos de los flashes y las grandes urbes, el mediocampista aprovechó los días de tranquilidad en suelo pampeano. Sin embargo, en las últimas horas su figura volvió a estar en el centro de la escena al ser interceptado por un grupo de simpatizantes en el aeropuerto.
Lejos de esquivar el cariño de la gente, el mediocampista se mostró predispuesto, sonriente y accesible: se frenó a charlar, posó para las fotos y firmó autógrafos a los fanáticos que lo reconocieron en la terminal aérea.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales fue su renovada estética. Dejó atrás su clásico corte para lucir un look totalmente rapado, una renovación absoluta de imagen que cosechó todo tipo de comentarios elogiosos por parte de los hinchas de la Scaloneta.
Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus casas en Inglaterra
De acuerdo con la información publicada por el diario inglés The Sun, ambos futbolistas contrataron seguridad privada durante dos días para custodiar sus propiedades ubicadas en el noroeste del país, una región donde desarrollan sus carreras profesionales y mantienen su residencia habitual.
La decisión fue tomada poco después del triunfo argentino por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, un partido cargado de tensión deportiva e histórica que volvió a enfrentar a dos selecciones con una rivalidad que trasciende lo estrictamente futbolístico.
Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo en territorio británico fue la difusión de una imagen en la que Lisandro Martínez celebraba la clasificación con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa fotografía también aparecían Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, una escena que rápidamente generó debate y comentarios en distintos medios del Reino Unido.
Según la publicación británica, el temor de los jugadores estuvo relacionado con la posibilidad de que simpatizantes ingleses reaccionaran contra sus viviendas a raíz del clima generado después de la derrota de la selección nacional y de la viralización de esas imágenes. Pese a esas preocupaciones, hasta el momento no se registraron ataques, hechos de vandalismo ni amenazas contra las propiedades de los dos futbolistas argentinos.
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