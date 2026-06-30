España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
España, que viene de vencer a Uruguay, busca un triunfo que lo deposite en los octavos y que reafirme su condición de candidato al título. Los detalles en la nota.
España y Austria se enfrentan este jueves, a las 16 (hora de Argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.
La selección española llega a esta instancia tras dominar el Grupo H, que compartió con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró un rendimiento sólido y regular durante la fase de grupos, en la que terminó como líder invicto.
Austria, por su parte, compartió zona con Argentina (cayó 2 a 0) y logró la clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo J. El equipo europeo dejó una buena imagen y consiguió el boleto a los 16avos luego de conseguir una victoria clave sobre Jordania y un empate ante Argelia.
El combinado austríaco atraviesa una de las mejores campañas de su historia en la Copa del Mundo. Tras regresar al torneo luego de 28 años de ausencia, aseguró su clasificación a la fase eliminatoria por primera vez desde el Mundial de 1954, cuando terminó en el tercer puesto, la mejor actuación de su historia.
Formaciones de España vs. Austria por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles
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