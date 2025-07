ESPN contra Davoo Xeneize: los filosos dardos de Daniel Arcucci y el Chavo Fucks

Arcucci, en la misma sintonía, también apuntó contra los creadores de contenido con muchos seguidores. "Ahora salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez: ‘uy, están gestionando mal’. ¿Recién te diste cuenta, nene? Vestido con un buzo de Boca", criticó, visiblemente molesto por la exposición de los nuevos actores del análisis futbolístico.

espn contra davo xeneize

Davoo Xeneize eligió no confrontar con ESPN y explicó su postura

Frente a la provocación, Davoo decidió no entrar en el juego de la confrontación. En uno de sus habituales videos, respondió con templanza y explicó por qué no haría de este cruce un tema de contenido en su canal. “No me interesa dar esa batalla. No van a verme reaccionando a lo que dijeron ni opinando al respecto. No soy así y no me siento cómodo con eso”, dijo con claridad, descartando cualquier tipo de enfrentamiento público.

A pesar de ser el influencer de mejor desempeño durante 2024, dejó en claro que no pretende entrar en la lógica de “enemigos” que propusieron desde ESPN. Subrayó que sus opiniones son eso: miradas personales que pueden gustar o no, pero que no buscan conflicto.

“Yo sé que cuando opino de Boca, con la visibilidad que tengo, hay gente a la que no le gusta. Y también hay otra que sí. Pero no puedo pasarme la vida respondiendo a quienes están en desacuerdo”, explicó.

Embed Davo habla de lo que paso con ESPN, un pibe de 22 años es mas maduro que tipos de 50 años... pic.twitter.com/YAvqXMS752 — Cosmo (@cosmo_army) July 30, 2025

La madurez de su respuesta fue celebrada en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la diferencia de tono entre los panelistas de televisión y el influencer. “Cuando opinás y tenés visibilidad, tenés que bancarte el vuelto. Si te bardean, te la bancás”, resumió, con una frase que cerró cualquier intento de polemizar.

“No voy a victimizarme, ni a darles visibilidad en mi canal. Yo no hablo de otras personas ni busco guerras donde no las hay. Y sé muy bien lo que pasó en el medio. Pero no es mi estilo”, concluyó Davoo, reafirmando una vez más su forma de comunicar, más centrada en el análisis que en el escándalo.