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Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y clasificó a octavos del Mundial 2026

Estados Unidos le gana a Bosnia y se mete en octavos de final

Estados Unidos le gana a Bosnia y se mete en octavos de final
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El seleccionado de Estados Unidos superó a Bosnia por 2 a 0 en Santa Clara y selló su boleto a los octavos de final. Ahora se medirá frente a Bélgica.

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En un encuentro disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, la selección de Estados Unidos derrotó por 2 a 0 a su par de Bosnia y Herzegovina. Con esta importante victoria, el combinado local logró avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, manteniendo su invicto en el torneo.

El triunfo de Estados Unidos y la baja de su figura

  • Los goles del anfitrión: El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con un tanto del delantero Folarin Balogun. Sobre el final, a los 82', Malik Tillman selló el 2-0 definitivo a través de un espectacular tiro libre.

  • Una expulsión sensible: A pesar de la alegría por la clasificación, el equipo norteamericano sufrió una baja de peso para lo que viene. El autor del primer gol, Balogun, vio la tarjeta roja a los 64 minutos y se perderá el próximo duelo de eliminación.

  • El choque de octavos: Tras asegurar su pase de ronda, el conjunto local ya tiene rival confirmado. Se medirá el próximo lunes en la ciudad de Seattle frente a la selección de Bélgica, que viene de lograr una agónica victoria por 3-2 en la prórroga ante Senegal.

Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Golazo de Estados Unidos que encamina el partido

Insólita expulsión complica a Estados Unidos

¡Gol de Estados Unidos!

Posición adelantada en lo que era el primero de Estados Unidos

¡Por poco no llegó el primero de Estados Unidos!

Casi se da un gol histórico

Comenzó el partido

Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo D. Debutó con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay, luego superó 2 a 0 a Australia y, con la clasificación asegurada, cayó 3 a 2 frente a Turquía en la última fecha.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. El seleccionado europeo igualó 1 a 1 con Canadá en su debut, luego cayó 4 a 1 frente a Suiza y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 sobre Qatar, resultado que le permitió asegurar la clasificación con cuatro puntos.

De esta manera, disputará por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en su única participación anterior, Brasil 2014. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.

Formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Levi's Stadium de San Francisco

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