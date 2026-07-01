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Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y clasificó a octavos del Mundial 2026
El seleccionado de Estados Unidos superó a Bosnia por 2 a 0 en Santa Clara y selló su boleto a los octavos de final. Ahora se medirá frente a Bélgica.
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Golazo de Estados Unidos que encamina el partido
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En un encuentro disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, la selección de Estados Unidos derrotó por 2 a 0 a su par de Bosnia y Herzegovina. Con esta importante victoria, el combinado local logró avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, manteniendo su invicto en el torneo.
El triunfo de Estados Unidos y la baja de su figura
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Los goles del anfitrión: El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con un tanto del delantero Folarin Balogun. Sobre el final, a los 82', Malik Tillman selló el 2-0 definitivo a través de un espectacular tiro libre.
Una expulsión sensible: A pesar de la alegría por la clasificación, el equipo norteamericano sufrió una baja de peso para lo que viene. El autor del primer gol, Balogun, vio la tarjeta roja a los 64 minutos y se perderá el próximo duelo de eliminación.
El choque de octavos: Tras asegurar su pase de ronda, el conjunto local ya tiene rival confirmado. Se medirá el próximo lunes en la ciudad de Seattle frente a la selección de Bélgica, que viene de lograr una agónica victoria por 3-2 en la prórroga ante Senegal.
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