Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y clasificó a octavos del Mundial 2026

Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo D. Debutó con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Paraguay, luego superó 2 a 0 a Australia y, con la clasificación asegurada, cayó 3 a 2 frente a Turquía en la última fecha.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. El seleccionado europeo igualó 1 a 1 con Canadá en su debut, luego cayó 4 a 1 frente a Suiza y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3 a 1 sobre Qatar, resultado que le permitió asegurar la clasificación con cuatro puntos.

De esta manera, disputará por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en su única participación anterior, Brasil 2014. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.