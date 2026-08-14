Donald Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como "territorio de los Estados Unidos"
El mandatario continúa con su retórica altisonante que no se traduce en hecho, ya que su anunciado “control” no impide que el tránsito siga reduciéndose.
En medio del inacabable conflicto bélico que mantiene con Irán y en otra de sus insólitas declaraciones, Donald Trump afirmó este viernes que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como “territorio de los Estados Unidos”.
Durante una reunión en una academia de policía en Garden City, en Nueva York, el presidente estadounidense dijo que, de hecho, su país ya controla ese angosto estrecho entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, cuya soberanía comparen Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
“Tenemos el bloqueo: ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos", sostuvo sobre la situación de la zona clave para el comercio global de petróleo, especialmente desde los puertos iraníes, y con cuyo bloque el magnate pretende paralizar la economía del país persa.
Y sentenció: "Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy severamente, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto", subrayó el magnate.
De esta manera, Trump vuelve a escalar retóricamente el conflicto entre Washington y Teherán, a pesar de que hasta el momento no ha logrado cumplir, siquiera aproximadamente, sus altisonantes promesas de “acabar” o “destruir” el régimen iraní y mucho menos derrotar a las fuerzas militares que defienden ese país asiático.
La importancia estratégica del estrecho de Ormuz que quiere Donald Trump
El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es un sitio estratégico, ya que por allí pasa al menos el 20% del petróleo y el gas natural que se consumen en todo el mundo, siendo la única salida que tienen los productos procedentes de distintos productores de Oriente Medio.
Durante el conflicto actual cientos de embarcaciones de países occidentales fueron atacadas por los iraníes, lo que motivó un bloqueo por parte de Estados Unidos, en su afán por tomar el control de la zona y garantizar la libre navegación.
Sin embargo, y según datos de la firma Kepler recogidos por la agencia Reuters, el número de embarcaciones que transitaron por el estrecho en los últimos días fue inferior al promedio, con solo 19 buques con sistema de localización activo cruzando el Bab al-Mandab el jueves último, una cifra similar a la del día anterior.
La reducción se produce después de que Irán reafirmara que el estrecho está "bajo el control y la gestión de la República Islámica", mientras Estados Unidos insiste en que puede mantener un bloqueo naval indefinido y aumentar la presión económica, o incluso declarar el estrecho como “territorio de los Estados Unidos”.
El portavoz del Cuartel Central de Jatam al-Anbiya calificó las declaraciones de Washington sobre un tránsito "normal" como "falsas" y evidencia de su "desesperación", y subrayó que ningún buque puede transitar con seguridad sin autorización y supervisión iraní.
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