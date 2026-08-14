Estados Unidos le canceló la visa al hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Beltrán, integrante del partido Morena, con el que gobernó su padre, denunció que víctima de una decisión "al estilo hitleriano".
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, denunció públicamente este viernes que el Gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa en una decisión "de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".
El político tabasqueño es secretario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el que su padre llegó a la presidencia de México en el período 2018-2024, pero en la actualidad no ocupa ningún cargo en el Gobierno de México, que está encabezado por Claudia Sheinbaum, también integrante de ese partido.
Con el panorama de no poder viajar a los Estados Unidos ni de turista, el hijo de AMLO publicó este viernes en su perfil de Instagram una carta para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:
"Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado 'el quita visa', han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América. Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justique tan arrogante proceder", protestó Andrés Manuel López Beltrán.
Para el político de Tabasco el ensañamiento es evidente: "No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político", señaló.
"En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran 'comunistas', 'amenazas para la seguridad de Estados Unidos', 'narco terroristas' o con cualquier otra excusa para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas", sentenció.
Además de despacharse contra Marco Rubio, Christopher Landau y pedir sus despidos "por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias", el hijo del expresidente de México aseguró que al fin y al cabo ni siquiera quería viajar a ese país en un futuro cercano.
"Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza", expresó el hijo de AMLO, que puede "esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía".
"Sin embargo, me gustaría conocer su opinión sobre mi caso y ojalá no lo tome como un desafío, pero considero que sería de elevado nivel moral y de interés público que, con la franqueza que le caracteriza, me contestara cuando menos dos sencillas preguntas: ¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba, ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?", cuestionó.
La misiva es extensa, airada y contestataria, y todavía está por verse si una copia de la misma llegará al Salón Oval en la Casa Blanca, donde Donald Trump recibe su correspondencia oficial.
"Presidente Trump, todavía es tiempo de que usted comience una nueva etapa apoyado con profesionales de la política, hombres y mujeres leales de los que ponen siempre, por encima del interés personal, por legítimo que sea, el interés de los ciudadanos y procuran el bien de la nación", lo exhortó el político mexicano.
"Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece, porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guie el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro", cerró.
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