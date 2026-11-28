Final en Montevideo: Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores
El "Pincha" no pudo y el conjunto brasileño alcanza la glora nuevamente.
EN VIVOFinal
En el estadio Centenario de Montevideo, el "Pincha" hizo un papel más que digno, pero el "Verdao" golpeó en el momento justo y es el campeón.
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Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentaron este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo en busca de la ansiada Copa Libertadores. Ambos clubes se midieron en busca de una nueva estrella para engrosar su palmarés continental.
En lo que fue un encuentro cerrado e intenso, Ramón Sosa, justo un ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, se encargó de marcar para el "Verdao" el único tanto del encuentro en el amanecer de la segunda mitad.
El "Pincha" terminó metiendo en su arco al conjunto brasileño en el tramo final del partido, pero no pudo batir al arquero rival, que se lució con un par de buenas atajadas.
Cabe señalar que el "León" llegaba entonado tras dar el golpe en el Maracaná y dejar en el camino a Flamengo. Pese a no haber avanzado a los playoffs del Torneo Clausura, venía de consagrarse campeón de la Supercopa Argentina en Córdoba, pero ahora se quedó sin chances de disputar la próxima Libertadores.
En tanto, Palmeiras aterrizaba golpeado en lo anímico luego de dejar escapar el Brasileirao como local ante Flamengo y de sufrir una dura derrota 3-0 frente a un Chapecoense ya descendido. Sin embargo, alcanzó su cuarto título de Libertadores para igualar a Flamango como más ganador brasileño del certamen, y la línea de Estudiantes y River en el palmarés.
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