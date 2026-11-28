En tanto, Palmeiras aterrizaba golpeado en lo anímico luego de dejar escapar el Brasileirao como local ante Flamengo y de sufrir una dura derrota 3-0 frente a un Chapecoense ya descendido. Sin embargo, alcanzó su cuarto título de Libertadores para igualar a Flamango como más ganador brasileño del certamen, y la línea de Estudiantes y River en el palmarés.