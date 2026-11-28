Ramón Sosa apareció solo en el área y puso el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes
Con un remate de zurda tras un cabezazo de Arias y una falla en la marca de Núñez, Ramón Sosa anotó el 1-0 de Palmeiras frente a Estudiantes.
El paraguayo Ramón Sosa, con pasado en el fútbol argentino con la camiseta de Talleres, fue el encargado de romper el cero en el Estadio Centenario de Montevideo y darle la ventaja parcial a Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026.
En el arranque de la segunda mitad, el delantero aprovechó un balón bajado en el área y definió de zurda para decretar el 1-0 del Verdão.
Después de un primer tiempo friccionado que terminó sin goles, el conjunto paulista encontró la apertura del marcador a poco de reanudarse el juego. Tras un centro enviado al área del Pincha, Jhon Arias peinó de cabeza hacia el sector central; allí, Núñez falló en el seguimiento de la marca y Ramón Sosa ingresó sin oposición para rematar de zurda y superar la resistencia del arquero albirrojo.
Las claves de la jugada con la que Palmeiras se puso 1-0 frente a Estudiantes
La conquista de Ramón Sosa significó su decimoquinto grito con la camiseta de Palmeiras y obligó a Estudiantes a adelantar sus líneas en busca del empate en Montevideo:
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Conexión sudamericana en el área: el centro al área encontró la cabeza de Jhon Arias, quien desvió la trayectoria del balón hacia el corazón del área chica.
Espacio libre tras perder la marca: al soltarse de la vigilancia de Núñez, Ramón Sosa quedó perfilado en soledad para definir sin obstáculos.
Impacto en el desarrollo: el 1-0 temprano en el segundo tiempo premió la insistencia del atacante paraguayo, que ya había generado las aproximaciones más peligrosas del conjunto brasileño en la primera parte.
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