Después de un primer tiempo friccionado que terminó sin goles, el conjunto paulista encontró la apertura del marcador a poco de reanudarse el juego. Tras un centro enviado al área del Pincha, Jhon Arias peinó de cabeza hacia el sector central; allí, Núñez falló en el seguimiento de la marca y Ramón Sosa ingresó sin oposición para rematar de zurda y superar la resistencia del arquero albirrojo.