Insólito: Globo anunció la derrota de Palmeiras ante Estudiantes antes de la final de la Libertadores
La cadena brasileña, encargada de transmitir el partido del certamen continental, lanzó una publicidad en la que dio por perdido al Verdao.
Una inesperada situación llamó la atención en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Globo, una de las principales cadenas de televisión de Brasil y responsable de la transmisión del encuentro en ese país, emitió una publicidad que no pasó inadvertida entre los hinchas.
El aviso promocionaba su programa deportivo y sorprendió por el mensaje que presentó: daba por sentada la derrota de Palmeiras frente al conjunto platense en el partido por el título continental.
La pieza publicitaria no tardó en generar repercusión, especialmente por tratarse de una final que todavía debía disputarse y en la que el equipo brasileño buscaba quedarse con la gloria. La inesperada anticipación del resultado convirtió al anuncio en tema de conversación en las redes sociales.
La publicidad que sorprendió en la previa de la final
El hecho despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores de ambos equipos. Mientras algunos tomaron la situación con humor, otros pusieron el foco en el llamativo error de la cadena, que presentó un desenlace antes de que los equipos salieran a la cancha.
Así, en la antesala de una de las definiciones más importantes del fútbol sudamericano, Globo quedó en el centro de la escena por una publicidad que dio por derrotado a Palmeiras frente a Estudiantes.
La formación de Estudiantes vs Palmeiras
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina
Palmeiras: Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
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