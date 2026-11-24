La frase con la que Medina ilusiona a Estudiantes antes de la final de la Libertadores: "La mística..."
Alexander Medina destacó la mística copera de Estudiantes antes de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el 28 de noviembre en Montevideo.
A días de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el entrenador de Estudiantes, Alexander "Cacique" Medina, apostó a la historia del club. En un video de la cuenta oficial del torneo, el DT uruguayo dijo que la mística del Pincha "no se compra en la farmacia": según explicó, se transmite con el tiempo y con todo lo que el club ganó en esta copa.
El experimentado entrenador también recordó que las noches de Copa en este camino fueron "muy mágicas". Los números lo acompañan: su equipo no perdió como local en toda la Libertadores.
La primera final de Cacique Medina como entrenador
La definición del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo será la primera final en la carrera del Cacique como DT. Su mejor antecedente había sido la semifinal de 2022 con Vélez, cuando Flamengo lo dejó afuera.
Estudiantes y una sexta final de Libertadores con historia
Para el Pincha será la sexta final de Libertadores de su historia. Ganó cuatro:
- 1968, ante Palmeiras.
- 1969, ante Nacional de Montevideo.
- 1970, ante Peñarol.
- 2009, ante Cruzeiro, en Belo Horizonte.
El tricampeonato de fines de los 60 fue con Osvaldo Zubeldía en el banco, y el título de 2009 con Alejandro Sabella como DT y Juan Sebastián Verón como líder en la cancha. La única final que perdió fue la de 1971, ante Nacional, en un desempate jugado en Lima. El rival le agrega un condimento especial: Estudiantes ganó su primera Libertadores justamente ante Palmeiras, 58 años atrás. Ahora va por la quinta.
Día, hora y TV de la final Estudiantes vs. Palmeiras
- Fecha: sábado 28 de noviembre.
- Hora: 17 (Argentina).
- Estadio: Centenario, Montevideo.
- TV: Fox Sports, Telefe y ESPN, con streaming por Disney+.
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