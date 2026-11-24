A días de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el entrenador de Estudiantes, Alexander "Cacique" Medina, apostó a la historia del club. En un video de la cuenta oficial del torneo, el DT uruguayo dijo que la mística del Pincha "no se compra en la farmacia": según explicó, se transmite con el tiempo y con todo lo que el club ganó en esta copa.