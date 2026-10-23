Estudiantes complicó a los argentinos en el ranking para el Mundial de Clubes 2029: así quedó

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

La tabla refleja la posición de los principales equipos sudamericanos y la situación de los representantes argentinos.

1. Flamengo: 82 puntos (clasificado).

2. Palmeiras: 82 puntos.

3. Estudiantes de La Plata: 62 puntos.

4. Liga de Quito: 61 puntos.

5. Independiente del Valle: 39 puntos.

6. Racing: 35 puntos.

7. Cerro Porteño: 34 puntos.

8. Fluminense: 28 puntos.

9. Peñarol: 26 puntos.

10. Corinthians: 25 puntos.

12. Independiente Rivadavia: 24 puntos.

13. Platense: 24 puntos.

15. Vélez: 24 puntos.

16. River: 23 puntos.

20. Rosario Central: 20 puntos.

31. Central Córdoba: 14 puntos.

34. Lanús: 12 puntos.

37. Boca: 10 puntos.

46. Talleres: 7 puntos.

Palmeiras y Estudiantes todavía pueden sumar unidades en la presente edición de la Libertadores. Por eso, la final del 28 de noviembre no solo definirá al campeón de América, sino que también tendrá consecuencias para la carrera por un lugar en el próximo Mundial de Clubes.