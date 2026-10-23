Estudiantes complicó a los argentinos en el ranking para el Mundial de Clubes 2029: así quedó
El Pincha se metió en la final de la Copa Libertadores 2026 y fortaleció su posición en la clasificación de Conmebol.
Estudiantes de La Plata dio un golpe importante en el Maracaná al eliminar a Flamengo por penales y clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026. La victoria tuvo consecuencias que van más allá de lo deportivo, ya que modificó el panorama del ranking de Conmebol para el posible Mundial de Clubes de 2029.
Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente una nueva edición del torneo para ese año, el éxito de la competencia disputada en Estados Unidos en 2025 y el anuncio del primer Mundial de Clubes femenino para 2028 alimentan las expectativas de que vuelva a organizarse.
¿Por qué la victoria de Estudiantes perjudicó a los clubes argentinos?
El principal efecto se relaciona con los criterios de clasificación utilizados en la edición anterior. El Mengao ya tendría asegurada su participación en el próximo Mundial de Clubes por haber conquistado la Libertadores en 2025. Si el conjunto brasileño hubiera vuelto a consagrarse campeón en 2026, se habría liberado un cupo adicional para la clasificación por ranking.
De esa manera, en lugar de dos equipos, podrían haber ingresado tres clubes mediante esa vía, lo que habría favorecido a varios perseguidores. Pero Estudiantes eliminó al Mengao y avanzó a la definición. El equipo dirigido por Alexander Medina, además de mejorar su posición, amplió la distancia con Racing, su perseguidor argentino más cercano: ahora lo aventaja por 27 puntos.
El Pincha tendrá la posibilidad de conquistar el título ante Palmeiras, en Montevideo. Si logra levantar la Copa Libertadores, su posición deportiva podría complicar todavía más las aspiraciones de los demás equipos argentinos que buscan clasificarse por el ranking.
Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
La tabla refleja la posición de los principales equipos sudamericanos y la situación de los representantes argentinos.
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1. Flamengo: 82 puntos (clasificado).
2. Palmeiras: 82 puntos.
3. Estudiantes de La Plata: 62 puntos.
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4. Liga de Quito: 61 puntos.
5. Independiente del Valle: 39 puntos.
6. Racing: 35 puntos.
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7. Cerro Porteño: 34 puntos.
8. Fluminense: 28 puntos.
9. Peñarol: 26 puntos.
10. Corinthians: 25 puntos.
12. Independiente Rivadavia: 24 puntos.
13. Platense: 24 puntos.
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15. Vélez: 24 puntos.
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16. River: 23 puntos.
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20. Rosario Central: 20 puntos.
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31. Central Córdoba: 14 puntos.
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34. Lanús: 12 puntos.
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37. Boca: 10 puntos.
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46. Talleres: 7 puntos.
Palmeiras y Estudiantes todavía pueden sumar unidades en la presente edición de la Libertadores. Por eso, la final del 28 de noviembre no solo definirá al campeón de América, sino que también tendrá consecuencias para la carrera por un lugar en el próximo Mundial de Clubes.
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