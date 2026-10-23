Hazaña de Estudiantes de La Plata en el Maracaná: eliminó a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

Penales: Muslera se lo tapó a Bruno Henrique y Estudiantes es finalista
El "Pincha" vuelve a la final de la Copa Libertadores.
EN VIVOSemifinal
El "Pincha" aguantó 40 minutos con uno menos, Fernando Muslera tapó tres penales en la definición y el conjunto argentino vuelve a la final del certamen.
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Estudiantes de La Plata sacó a relucir este jueves toda su mística copera, rescató un empate 0-0 en el Maracaná de Río de Janeiro ante Flamengo, aguantando más de 40 minutos con uno menos; y logró la ansiada clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 en los penales y con Fernando Muslera como héroe.
Por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscaban una victoria que les permita clasificarse a la final del certamen continental. El "Pincha" tuvo dos palos en la primera mitad, en la que fue ampliamente superior; pero la expulsión por doble amarilla de Baltazar Rodríguez parecía complicar la historia.
Sin embargo, con uno menos el conjunto del Cacique Medina aguantó casi sin sufrir inconvenientes, y luego se hizo gigante en los penales, con "Nando" Muslera tapando tres disparos.
Con esta hazaña, Estudiantes jugará por sexta vez en su historia la final de la Copa Libertadores en busca de su quinta estrella. Ya esperaba Palmeiras, que el miércoles eliminó a Fluminense.
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