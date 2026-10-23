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Hazaña de Estudiantes de La Plata en el Maracaná: eliminó a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores
Flamengo y Estudiantes igualaron 0-0 en el Maracaná y hay penales para definir al finalista de la Copa Libertadores.

Flamengo y Estudiantes igualaron 0-0 en el Maracaná y hay penales para definir al finalista de la Copa Libertadores.
Estudiantes y Flamengo igualan 0-0 en el Maracaná.

Estudiantes y Flamengo igualan 0-0 en el Maracaná.
Estudiantes visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. 

Estudiantes visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. 
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Estudiantes de La Plata
Flamengo

El "Pincha" aguantó 40 minutos con uno menos, Fernando Muslera tapó tres penales en la definición y el conjunto argentino vuelve a la final del certamen.

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Estudiantes de La Plata sacó a relucir este jueves toda su mística copera, rescató un empate 0-0 en el Maracaná de Río de Janeiro ante Flamengo, aguantando más de 40 minutos con uno menos; y logró la ansiada clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 en los penales y con Fernando Muslera como héroe.

Por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscaban una victoria que les permita clasificarse a la final del certamen continental. El "Pincha" tuvo dos palos en la primera mitad, en la que fue ampliamente superior; pero la expulsión por doble amarilla de Baltazar Rodríguez parecía complicar la historia.

Sin embargo, con uno menos el conjunto del Cacique Medina aguantó casi sin sufrir inconvenientes, y luego se hizo gigante en los penales, con "Nando" Muslera tapando tres disparos.

Con esta hazaña, Estudiantes jugará por sexta vez en su historia la final de la Copa Libertadores en busca de su quinta estrella. Ya esperaba Palmeiras, que el miércoles eliminó a Fluminense.

Minuto a minuto de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por las semis de la Copa Libertadores

Penales: Muslera se lo tapó a Bruno Henrique y Estudiantes es finalista

El "Pincha" vuelve a la final de la Copa Libertadores.

Penales: Tiago Palacios le rompe el arco y Estudiantes está arriba de nuevo

El volante ofensivo pone el 3-2 y Flamengo queda contra las cuerdas.

Penales: Leo Pereira iguala la serie, pero con un penal más

Flamengo ahora está 2-2, pero Estudiantes puede ponerse arriba.

Penales: Eros Mancuso pone a Estudiantes arriba

Ahora el "Pincha" se pone 2-1.

Penales: Muslera se lo tapó a Paquetá

Otra vez Estudiantes tiene la chance de ponerse arriba en la serie.

Penales: Cetré se resbaló, tuvo que patear de nuevo y lo tiró por arriba

La serie sigue 1-1, pero esta vez igualada.

Penales: Muslera se lo ataja a Jorginho

La serie sigue 1-1, pero con la chance de Estudiantes de ponerse arriba.

Penales: José Sosa pone el 1-1 de Estudiantes

El volante de 41 años iguala la serie.

Penales: de Arrascaeta marca el 1-0 de Flamengo

El uruguayo batió a su compatriota Muslera para abrir la serie.

Final en el Maracaná y hay penales

Estudiantes y Flamengo igualaron ambos partidos sin goles y la definición será por penales.

Malas noticias para Estudiantes: expulsado Baltazar Rodríguez

El mediocampista vio la segunda amarilla a los 5 minutos del complemento.

Final del primer tiempo, sin goles en el Maracaná

El "Pincha" fue un poco más que el "Mengao", pero por ahora no se sacan ventajas.

Entre Rossi y el palo salvan a Flamengo

Baltazar Rodríguez probó de afuera y casi llega el primero de Estudiantes.

Ya se juega en el Maracaná

El "Pincha" busca la hazaña, para volver a la final del certamen continental.

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes

El "Mengão" llega en un buen momento a la revancha, luego de vencer 3-0 a Bahía como visitante por la fecha 31 del Brasileirão. Con ese resultado, el equipo dirigido por Leonardo Jardim alcanzó los 67 puntos y recuperó el liderazgo del campeonato, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras.

Por su parte, el "Pincha" viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina suma 14 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A, fuera de los puestos de playoffs. En ese contexto, Estudiantes intentará dar el golpe en Brasil y avanzar a la final de la Libertadores luego de 17 años.

Formaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Horario y televisación

  • Hora: 21.30.

  • Estadio: Maracaná.

  • Árbitro: Gustavo Tejera.

  • VAR: Antonio García.

  • TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

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