Hazaña de Estudiantes de La Plata en el Maracaná: eliminó a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes

El "Mengão" llega en un buen momento a la revancha, luego de vencer 3-0 a Bahía como visitante por la fecha 31 del Brasileirão. Con ese resultado, el equipo dirigido por Leonardo Jardim alcanzó los 67 puntos y recuperó el liderazgo del campeonato, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras.

Por su parte, el "Pincha" viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Alexander Medina suma 14 puntos y ocupa el décimo puesto de la Zona A, fuera de los puestos de playoffs. En ese contexto, Estudiantes intentará dar el golpe en Brasil y avanzar a la final de la Libertadores luego de 17 años.