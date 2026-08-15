Estudiantes, dueño del clásico: goleó 4-0 a Gimnasia, que terminó con 9

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia

El "Pincha" llega al clásico luego de igualar 1-1 ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta será el martes 18 de agosto en Santiago, donde buscará el boleto para los cuartos de final.

Por su parte, el "Lobo" viene de derrotar 2-0 a Barracas Central y atraviesa un gran presente en el Clausura. Con ese triunfo alcanzó los 9 puntos y se ubica segundo en la Zona B, a tres unidades del líder Argentinos. Además, el equipo dirigido por Ariel Pereyra encadenó su tercera victoria consecutiva y buscará extender su buen momento en el clásico.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y terminó 0-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En el historial oficial, será el clásico platense número 193, con ventaja de Estudiantes, que se impuso en 69 ocasiones, contra 51 triunfos de Gimnasia, mientras que empataron 72 veces.