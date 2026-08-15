Estudiantes, dueño del clásico: goleó 4-0 a Gimnasia, que terminó con 9

Castro pone el 4-0 de Estudiantes
A los 38, Castro amplía la distancia en el marcador.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Lobo" sufrió dos expulsiones, para jugar casi media hora con 9; y el "León" no perdonó para quedarse con una nueva edición del clásico platense.
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En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes goleó este sábado 4-0 a Gimnasia, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el Interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
La terna arbitral encabezada por Yael Falcón Pérez fue protagonista del desarrollo del partido, ya que el "Lobo", en su mejor momento, se quedó con 10 por la expulsión de Alexis Steimbach. El joven futbolista le metió un planchazo a Tobio Burgos que el juez revisó en el VAR para mostrarle la roja.
Desde ahí, fue todo el "Pincha", que se puso en ventaja con el tanto de Eros Mancuso en el cierre de la primera mitad. Y encima, en el inicio del complemento, el "Lobo" se quedó con nueve hombres por la doble amonestación de Conti.
Ya con la clara superioridad numérica, Tiago Palacios, Tobio Burgos y Castro sellaron la goleada 4-0 del "León.
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