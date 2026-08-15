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Estudiantes, dueño del clásico: goleó 4-0 a Gimnasia, que terminó con 9

Estudiantes vs. Gimnasia por una nueva edición del clásico platense. 

Estudiantes vs. Gimnasia por una nueva edición del clásico platense. 
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Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata

El "Lobo" sufrió dos expulsiones, para jugar casi media hora con 9; y el "León" no perdonó para quedarse con una nueva edición del clásico platense.

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En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes goleó este sábado 4-0 a Gimnasia, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el Interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

La terna arbitral encabezada por Yael Falcón Pérez fue protagonista del desarrollo del partido, ya que el "Lobo", en su mejor momento, se quedó con 10 por la expulsión de Alexis Steimbach. El joven futbolista le metió un planchazo a Tobio Burgos que el juez revisó en el VAR para mostrarle la roja.

Desde ahí, fue todo el "Pincha", que se puso en ventaja con el tanto de Eros Mancuso en el cierre de la primera mitad. Y encima, en el inicio del complemento, el "Lobo" se quedó con nueve hombres por la doble amonestación de Conti.

Ya con la clara superioridad numérica, Tiago Palacios, Tobio Burgos y Castro sellaron la goleada 4-0 del "León.

Minuto a minuto de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

Castro pone el 4-0 de Estudiantes

A los 38, Castro amplía la distancia en el marcador.

Golazo de Tobio Burgos para el 3-0

Estudiantes se aprovecha de la inferioridad numérica del "Lobo" y golea 3-0.

Gol de Estudiantes

Tiago Palacios, con una gran definición, pone el 2-0 parcial.

Con 9 Gimnasia por otra expulsión

Conti recibió la roja por doble amarilla.

Gol de Estudiantes

Eros Mancuso, a dos minutos del cierre de la primera mitad, pone el 1-0.

Roja para Alexis Steimbach

Gimnasia se queda con uno menos por la expulsión del pibe de las inferiores por un planchazo revisado en el VAR.

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia

El "Pincha" llega al clásico luego de igualar 1-1 ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta será el martes 18 de agosto en Santiago, donde buscará el boleto para los cuartos de final.

Por su parte, el "Lobo" viene de derrotar 2-0 a Barracas Central y atraviesa un gran presente en el Clausura. Con ese triunfo alcanzó los 9 puntos y se ubica segundo en la Zona B, a tres unidades del líder Argentinos. Además, el equipo dirigido por Ariel Pereyra encadenó su tercera victoria consecutiva y buscará extender su buen momento en el clásico.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y terminó 0-0 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En el historial oficial, será el clásico platense número 193, con ventaja de Estudiantes, que se impuso en 69 ocasiones, contra 51 triunfos de Gimnasia, mientras que empataron 72 veces.

Formaciones de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Interzonal

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Horario y televisación

  • Hora: 16:45.
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • TV: ESPN Premium.

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