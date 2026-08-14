Copa Libertadores 2026: siete empates dejaron todos los octavos de final abiertos
Ninguno de los equipos que disputaron las primeras siete series de octavos pudo sacar ventaja en la ida. La definición quedó completamente abierta y solo resta un duelo.
La Copa Libertadores 2026 entregó una particularidad pocas veces vista en su historia durante los partidos de ida de los octavos de final. Entre martes y jueves se disputaron siete de las ocho series correspondientes a esta instancia y ninguna tuvo un ganador: todos los encuentros terminaron en empate.
De esta manera, los equipos deberán definir su clasificación a los cuartos de final en los partidos de vuelta, con marcadores que dejaron las llaves completamente abiertas. El dato adquiere todavía mayor relevancia por la variedad de resultados que se registraron. Hubo igualdades sin goles y otros partidos que terminaron 1-1, pero ningún conjunto pudo conseguir esa diferencia mínima que le permitiera afrontar la revancha con una ventaja deportiva desde el resultado.
La única serie que todavía no tuvo su encuentro de ida es la que protagonizarán Deportes Tolima e Independiente del Valle, cuyo partido fue postergado como consecuencia del terremoto ocurrido en Colombia, y que se disputará la semana que viene.
Todos los partidos de ida de 8vos. de Copa Libertadores terminaron empatados
La particular seguidilla comenzó en el estadio Maracaná. Allí, Independiente Rivadavia consiguió un empate 0-0 frente a Fluminense y se llevó de Brasil un resultado muy valioso pensando en la revancha. El conjunto mendocino logró mantener su arco en cero ante uno de los equipos brasileños más importantes y ahora buscará sellar su clasificación cuando vuelva a jugar como local.
La serie entre Estudiantes y Universidad Católica también terminó igualada. El Pincha no pudo aprovechar la localía y empató 1-1, por lo que tendrá que definir su futuro en territorio chileno. El mismo marcador se produjo en el duelo entre Platense y Coquimbo Unido: el Calamar no consiguió imponerse en el primer encuentro y deberá buscar el pase a los cuartos fuera de casa.
El séptimo empate de la jornada copera se produjo en Rosario. Central y Corinthians no pudieron romper el cero en el Gigante de Arroyito y terminaron 0-0. El Canalla consiguió mantener su arco invicto como local, aunque ahora tendrá que afrontar un escenario diferente en la revancha frente al conjunto brasileño.
También empataron Cruzeiro, Flamengo, Mirassol y Rosario Central
En Brasil también hubo resultados que rompieron con cualquier pronóstico de una ida con un claro dominador. Palmeiras, uno de los grandes candidatos del torneo y líder del Brasileirao, igualó 1-1 frente a Cerro Porteño en el Allianz Parque. Ahora deberá viajar a Asunción con la obligación de conseguir un resultado que le permita avanzar.
El clásico brasileño entre Cruzeiro y Flamengo tampoco tuvo vencedor. Ambos equipos protagonizaron otro 1-1 que dejó la llave en suspenso y trasladó toda la tensión al encuentro de vuelta. En este caso, la serie tendrá que resolverse en el segundo partido sin que ninguno pueda apoyarse en una ventaja conseguida durante los primeros 90 minutos.
Mirassol y Liga de Quito, por su parte, también igualaron 1-1. Independiente del Valle, sin embargo, el conjunto ecuatoriano todavía tiene pendiente su compromiso frente a Deportes Tolima, por lo que la referencia al marcador corresponde a otro de sus partidos de esta instancia.
La secuencia de resultados convirtió a esta edición de la Libertadores en protagonista de una estadística llamativa: siete partidos consecutivos de octavos de final terminaron empatados. Nunca hubo una ventaja en el marcador global después de los primeros encuentros de esas series. Ahora, toda la atención estará puesta en las revanchas. El camino hacia los cuartos de final, por ahora, está completamente abierto.
Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2026
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