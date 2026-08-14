Copa Libertadores 2026: siete empates dejaron todos los octavos de final abiertos

El séptimo empate de la jornada copera se produjo en Rosario. Central y Corinthians no pudieron romper el cero en el Gigante de Arroyito y terminaron 0-0. El Canalla consiguió mantener su arco invicto como local, aunque ahora tendrá que afrontar un escenario diferente en la revancha frente al conjunto brasileño.

También empataron Cruzeiro, Flamengo, Mirassol y Rosario Central

En Brasil también hubo resultados que rompieron con cualquier pronóstico de una ida con un claro dominador. Palmeiras, uno de los grandes candidatos del torneo y líder del Brasileirao, igualó 1-1 frente a Cerro Porteño en el Allianz Parque. Ahora deberá viajar a Asunción con la obligación de conseguir un resultado que le permita avanzar.

El clásico brasileño entre Cruzeiro y Flamengo tampoco tuvo vencedor. Ambos equipos protagonizaron otro 1-1 que dejó la llave en suspenso y trasladó toda la tensión al encuentro de vuelta. En este caso, la serie tendrá que resolverse en el segundo partido sin que ninguno pueda apoyarse en una ventaja conseguida durante los primeros 90 minutos.

Mirassol y Liga de Quito, por su parte, también igualaron 1-1. Independiente del Valle, sin embargo, el conjunto ecuatoriano todavía tiene pendiente su compromiso frente a Deportes Tolima, por lo que la referencia al marcador corresponde a otro de sus partidos de esta instancia.

La secuencia de resultados convirtió a esta edición de la Libertadores en protagonista de una estadística llamativa: siete partidos consecutivos de octavos de final terminaron empatados. Nunca hubo una ventaja en el marcador global después de los primeros encuentros de esas series. Ahora, toda la atención estará puesta en las revanchas. El camino hacia los cuartos de final, por ahora, está completamente abierto.

Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2026