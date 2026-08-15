Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Gimnasia por Internet

El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y terminó empatado sin goles en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En el historial oficial, será el clásico platense número 193, con ventaja de Estudiantes, que se impuso en 69 ocasiones, contra 51 triunfos de Gimnasia, mientras que empataron 72 veces.