Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Gimnasia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Estudiantes y Gimnasia juegan este sábado, desde las 16.45, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el Interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal y a Héctor Paletta en el VAR.
El "Pincha" llega al clásico luego de igualar 1-1 ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta será el martes 18 de agosto en Santiago, donde buscará el boleto para los cuartos de final.
Por su parte, el "Lobo" viene de derrotar 2-0 a Barracas Central y atraviesa un gran presente en el Clausura. Con ese triunfo alcanzó los 9 puntos, se ubica segundo en la Zona B, a tres unidades del líder Argentinos, y sumó su tercera victoria consecutiva, por lo que buscará extender su buen momento ante Estudiantes.
El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de febrero de 2026, por el Torneo Apertura, y terminó empatado sin goles en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En el historial oficial, será el clásico platense número 193, con ventaja de Estudiantes, que se impuso en 69 ocasiones, contra 51 triunfos de Gimnasia, mientras que empataron 72 veces.
Formaciones de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Interzonal
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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