Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia.
En el marco del interzonal correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, Estudiantes recibirá a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez y la asistencia de Héctor Paletta a cargo del VAR, bajo la transmisión televisiva de ESPN Premium.
De esta manera, la ciudad de La Plata se paraliza este sábado desde las 16.45 para albergar una nueva edición del apasionante clásico platense.
El conjunto local llega al derby con la cabeza dividida entre el certamen doméstico y el plano internacional. El "Pincha" viene de rescatar un empate 1-1 ante Universidad Católica en Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá el próximo martes 18 de agosto en condición de visitante en busca de meterse entre los ocho mejores de América.
En la vereda de enfrente, el presente del "Lobo" respira otros aires. El equipo dirigido por Ariel Pereyra atraviesa una racha sumamente positiva tras encadenar su tercera victoria consecutiva —la última por 2-0 frente a Barracas Central—, un rendimiento que lo catapultó hasta el segundo puesto de la Zona B con 9 unidades, a solo tres del líder Argentinos Juniors, ilusionando a toda su parcialidad con dar el golpe en rodeo ajeno.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está ESPN Premium en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 123 (Digital/HD)
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)
- Telecentro: Canal 1019 (HD)
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