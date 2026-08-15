Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia

El conjunto local llega al derby con la cabeza dividida entre el certamen doméstico y el plano internacional. El "Pincha" viene de rescatar un empate 1-1 ante Universidad Católica en Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá el próximo martes 18 de agosto en condición de visitante en busca de meterse entre los ocho mejores de América.