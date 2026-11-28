Caravana de hinchas de Estudiantes copa Montevideo para la final contra Palmeiras
Micros, autos, barcos, ferris y aviones fueron parte de un éxodo extraordinario que tiñó de rojo y blanco las calles de la capital uruguaya.
Estudiantes de La Plata desató una verdadera fiesta en Montevideo. La ilusión de conquistar una nueva Copa Libertadores movilizó a más de 35.000 hinchas, que viajaron desde distintos puntos de Argentina para acompañar al equipo en la final ante Palmeiras. Por tierra, agua y aire, los simpatizantes protagonizaron una caravana multitudinaria que convirtió a la capital uruguaya en una extensión de La Plata.
Desde las primeras horas del sábado, las calles montevideanas comenzaron a teñirse de rojo y blanco. Banderas, camisetas, bombos y canciones acompañaron la llegada de miles de simpatizantes que atravesaron el Río de la Plata con un único objetivo: estar cerca del equipo en una jornada que puede quedar en la historia del club.
Una de las imágenes más impactantes fue la de los micros que partieron desde el Estadio UNO. El operativo contempló 121 colectivos puestos a disposición de los hinchas por el club, a los que se sumaron otros 50 contratados de manera particular por agrupaciones y filiales. De esta manera, más de 6.500 personas realizaron el recorrido por esta vía.
Pero la movilización estuvo lejos de limitarse a los colectivos. Miles de simpatizantes eligieron trasladarse en autos particulares, mientras que otros aprovecharon los servicios de Buquebus y Colonia Express para cruzar el Río de la Plata. La demanda fue extraordinaria y obligó a reforzar los servicios de transporte fluvial ante la cantidad de hinchas que buscaban llegar a Uruguay.
También hubo quienes eligieron el avión para trasladarse hasta Montevideo, tanto en vuelos comerciales como privados. Incluso, un grupo de 22 simpatizantes platenses decidió emprender una travesía particular: salió desde Ensenada en tres veleros rumbo a Colonia del Sacramento, en un recorrido de aproximadamente cuatro horas de navegación. La pasión albirroja también tuvo su costado aventurero. Dos hinchas recorrieron más de 600 kilómetros en bicicleta para llegar a destino y formar parte de una movilización que excedió cualquier cálculo habitual para un partido de fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario