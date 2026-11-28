También hubo quienes eligieron el avión para trasladarse hasta Montevideo, tanto en vuelos comerciales como privados. Incluso, un grupo de 22 simpatizantes platenses decidió emprender una travesía particular: salió desde Ensenada en tres veleros rumbo a Colonia del Sacramento, en un recorrido de aproximadamente cuatro horas de navegación. La pasión albirroja también tuvo su costado aventurero. Dos hinchas recorrieron más de 600 kilómetros en bicicleta para llegar a destino y formar parte de una movilización que excedió cualquier cálculo habitual para un partido de fútbol.