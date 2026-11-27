Abel Ferreira palpitó la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes

Más allá de la anécdota sobre Boca y River, Ferreira también analizó el desafío que tendrá Palmeiras frente a Estudiantes. El entrenador destacó las virtudes del equipo dirigido por Alexander Medina y anticipó un encuentro de máxima exigencia en el estadio Centenario de Montevideo. "Mañana tendremos un partido extremadamente difícil contra un equipo intenso y competitivo, que ataca muy bien los espacios a la espalda de la defensa", sostuvo el técnico, que buscará conquistar su tercera Copa Libertadores al frente del conjunto paulista.

Ferreira también explicó qué considera fundamental para quedarse con el título y puso el foco en la capacidad de su equipo para imponer condiciones durante todo el encuentro. Para el portugués, será determinante mantener la concentración y tomar buenas decisiones tanto con la pelota como sin ella.

Por otra parte, cuando le preguntaron por la posibilidad de dirigir algún día en el fútbol argentino, el entrenador fue contundente y descartó esa alternativa por el momento. "Sudamérica ya es suficiente", respondió, antes de explicar que su intención es regresar a Portugal para reencontrarse con sus padres después de varios años de trabajo ininterrumpido.