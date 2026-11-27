La insólita anécdota del DT de Palmeiras sobre la final entre River y Boca en Madrid: "Pregunté dónde..."
Abel Ferreira sorprendió durante una conferencia de prensa en la previa de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes.
La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes ya empieza a jugarse fuera de la cancha y tuvo un protagonista inesperado: Abel Ferreira. En la conferencia de prensa previa a la definición, el entrenador del conjunto brasileño sorprendió con una particular referencia a Boca y River, y recordó una anécdota vinculada con el histórico partido que ambos equipos disputaron en Madrid en diciembre de 2018.
"Me acostumbré, y les pido disculpas a los brasileños, a ver siempre a Boca y a River en la Libertadores: Boca, River, River, Boca, Boca, River...", comentó el portugués, en alusión al protagonismo que durante años tuvieron los dos gigantes argentinos en el máximo certamen continental.
Pero lo más llamativo llegó cuando recordó una situación que vivió durante su etapa como entrenador del Sporting Braga de Portugal.
"Cuando era entrenador del Braga, un día teníamos entrenamiento a las 10 de la mañana y faltaron dos o tres jugadores. Pregunté dónde estaban y me dijeron que se habían ido a Madrid a ver el Boca-River", contó entre risas.
La referencia fue a la final de la Copa Libertadores 2018, que terminó con la consagración de River ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu. Aquel encuentro, disputado en España después de los graves incidentes que obligaron a suspender la revancha en el Monumental, quedó marcado como uno de los Superclásicos más importantes de la historia.
Abel Ferreira palpitó la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes
Más allá de la anécdota sobre Boca y River, Ferreira también analizó el desafío que tendrá Palmeiras frente a Estudiantes. El entrenador destacó las virtudes del equipo dirigido por Alexander Medina y anticipó un encuentro de máxima exigencia en el estadio Centenario de Montevideo. "Mañana tendremos un partido extremadamente difícil contra un equipo intenso y competitivo, que ataca muy bien los espacios a la espalda de la defensa", sostuvo el técnico, que buscará conquistar su tercera Copa Libertadores al frente del conjunto paulista.
Ferreira también explicó qué considera fundamental para quedarse con el título y puso el foco en la capacidad de su equipo para imponer condiciones durante todo el encuentro. Para el portugués, será determinante mantener la concentración y tomar buenas decisiones tanto con la pelota como sin ella.
Por otra parte, cuando le preguntaron por la posibilidad de dirigir algún día en el fútbol argentino, el entrenador fue contundente y descartó esa alternativa por el momento. "Sudamérica ya es suficiente", respondió, antes de explicar que su intención es regresar a Portugal para reencontrarse con sus padres después de varios años de trabajo ininterrumpido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario