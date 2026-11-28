Cabe señalar que el Pincha llega entonado tras dar el golpe en el Maracaná y dejar en el camino a Flamengo. Pese a no haber avanzado a los playoffs del Torneo Clausura, viene de consagrarse campeón de la Supercopa Argentina en Córdoba. Para esta cita, Alexander Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, quien debe cumplir una suspensión.