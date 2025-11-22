Estudiantes (RC) venció a Deportivo Madryn en la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto derrotó por 2-0 a Deportivo Madryn este sábado, en la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, una serie que definirá quién se sumará a la élite del fútbol argentino en 2026. En un Estadio Ciudad de Río Cuarto, el duelo fue dirigido por DaríoHerrera, con Jorge Baliño en el VAR.
Con este resultado, el León cordobés dio un gran paso en su deseo de volver a Primera División tras más de cuatro décadas. Por su parte, el equipo patagónico aún sueña con darlo vuelta.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn por el ascenso a Primera División: minuto a minuto
22-11-2025 23:09
Estudiantes de Río Cuarto se impuso ante Deportivo Madryn: ahora, se vendrá el partido de vuelta
El 30 de noviembre, desde las 17 horas, se jugará el encuentro de vuelta en Madryn, que definirá al nuevo equipo de Primera División.
22-11-2025 23:09
Más ventaja para Estudiantes (RC): Juan Antonini anotó el 2-0
¡ESTUDIANTES (RC) SACA VENTAJA!Juan Antonini, luego de que el travesaño le diga que no, anotó el 2-0 para el León del Imperio ante Deportivo Madryn en la ida de la final por el ascenso a la Primera División.#NacionalEnTyCSportspic.twitter.com/pEnHqL0aqI
El equipo cordobés llega a esta instancia sosteniendo una regularidad que fue clave durante toda la temporada. Bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos, una marca que lo posicionó como uno de los candidatos al ascenso desde el inicio del Reducido.
En su camino hacia la final resolvió tres series complejas: eliminó a Patronato con autoridad, superó a Gimnasia y Tiro de Salta en una llave sólida y dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires gracias a la ventaja deportiva tras igualar en el marcador global. Cada paso reforzó la convicción de un plantel que sueña con repetir la gesta de 1983, cuando logró su primer ascenso a la máxima categoría.
El León riojano basa su fortaleza en un equilibrio táctico trabajado, una defensa difícil de vulnerar y la aparición de futbolistas que encuentran su mejor rendimiento en instancias decisivas. La energía del público local también será factor determinante en un partido donde buscarán irse con ventaja de cara a la revancha.
Deportivo Madryn, en tanto, llega atravesado por una temporada intensa, marcada por rendimientos sólidos pero también por episodios polémicos que acompañaron su recorrido. Fue el mejor de la Zona A con 60 puntos y tuvo la oportunidad de ascender directamente, aunque cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final.
Ese revés lo empujó al Reducido, donde debió transitar situaciones insólitas: le dieron por perdida la ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro -acusación que el fiscal terminó desestimando- y enfrentó un clima tenso en la semifinal contra Deportivo Morón, donde su rival terminó envuelto en sanciones y agresiones posteriores al encuentro.
Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.
22-11-2025 20:35
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: formaciones
